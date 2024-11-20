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Посольство США в Украине возобновляет работу

  • 20.11.2024, 22:23
Посольство США в Украине возобновляет работу

Уже завтра.

Американское посольство в Киеве, которое 20 ноября приостановило работу из-за сообщения о возможной угрозе обстрела со стороны России, в четверг должно восстановить привычный режим деятельности.

Об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер.

Миллер отказался уточнять подробности угрозы, в связи с чем посольство в Киеве приостанавливало работу, «но речь идет о том, за чем мы пристально следим», и Государственный департамент «крайне серьезно относится к вопросам безопасности своего персонала».

«Мы рассчитываем, что возобновим обычную работу (посольства. – Ред.) завтра», – добавил представитель внешнеполитического ведомства США.

Он отказался говорить о том, была ли воплощена предусмотренная американскими службами безопасности угроза, лишь отметив, что «Украина за последние дни подверглась крайне масштабным ударам с воздуха».

Отдельно Миллер отметил, что ни один работник посольства США в Киеве не выезжал из Украины.

Напомним, США призвали своих граждан на территории Украины проявить максимальную осторожность в связи с риском большой воздушной атаки со стороны РФ 20 ноября, посольство Соединенных Штатов перешло на дистанционную работу.

Вслед за США из соображений безопасности свои посольства закрыли Испания, Греция и Италия.

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