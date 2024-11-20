Почему всем стоит прочитать Декларацию прав человека Светлана Панина

20.11.2024, 22:30

Светлана Панина

Эта брошюра – лучшая психотерапия.

Когда я работала в своем уютном кабинете в Пуще-Водице, я держала на самом видном месте одну полезную брошюру, которую мне подарила одна из клиенток.

Брошюра под названием Декларация прав человека встречала всех моих клиентов — и тех, кто был постоянным и частым гостем, и тех, кто приходил впервые. Иногда она отправлялась с новым человеком к нему домой. До следующей встречи. И это была лучшая терапия для тех, кто годами не понимал, что с ними происходит. Что все, например, что подавалось под соусом «такая обычная семейная жизнь», было грубым нарушением базовых прав человека. И я никогда не вводила клиентов в заблуждение, что работа с психологом — это то единственное, что поможет человеку избавиться от тяжелых проблем с эмоциональным состоянием. Потому что когда существует хроническое нарушение прав человека — это проблема, с которой работают не психологи.

Когда человек обращается к юристам, правозащитникам, фондам, которые помогают оплатить их услуги, в полицию (иногда даже она может защищать права, даже в Украине, если, конечно, права нарушает не влиятельный и коррумпированный представитель полиции, суда или прокуратуры), когда человек восстанавливает свои права, его состояние улучшается очень быстро. Да, если все уже хорошо, но человеку плохо, мы можем работать с последствиями ситуации, которая травмировала психику, но это становится очень плодотворной работой и не требует долгих лет восстановления. Я не могу пропагандировать популярное «если не можешь изменить ситуацию, измени собственное отношение к ней». Потому что да, один на один со сложной ситуацией бывает невозможно что-то изменить. Но для того к психологам и обращаются, чтобы вас стало по крайней мере двое. А где двое, там уже и другие люди могут найтись. Юристы, социальные работники, неравнодушные, волонтеры, все эти наши наработанные в Украине так называемые горизонтальные социальные связи. Я когда-нибудь напишу о лучшем сокровище и надежде нации научно обоснованное сообщение. Ведь вы же должны знать, что нас с наибольшей вероятностью ждет изнутри, несмотря на все внешние прогнозы.

Но я отвлеклась. Если вы еще не прочитали Декларацию прав человека, сделайте это. Это не только о ваших собственных правах, но и о нарушении прав других людей. А также о разрешениях. Потому что многие из нас думают, что нарушают права других в то время, как на самом деле просто пытаются защищать собственные или права собственных детей. Поэтому, чтобы с этим разобраться, совсем не обязательно придумывать что-то о каких-то непонятных «психологических границах других людей». Достаточно четко осознавать базовые права человека — свои и других людей. Все личные границы — это уже тонкости, которые остаются после того, как вы уверены, что никто не нарушает ваши права и вы не нарушаете права других. Давайте договоримся об этом. Ознакомьтесь с этой полезной брошюрой — она не такая уж и большая. Не надо ее учить наизусть, потому что вам все это известно, просто вы не уверены и не знаете, что именно цитируете, когда, например, говорите «нет» чему-то, что нарушает ваши права.

И да. У вас есть право не знать о собственных правах. Но, как вы понимаете, незнание этих прав не освобождает вас от ответственности, если вы нарушаете права других. И от опасности, что ваши права будут нарушать чаще из-за того, что вы об этом не догадываетесь.

Это была минутка отчаянной попытки сделать мир немножечко лучше от вашего любимого психолога, который не теряет оптимизма и веры в умных людей.

Светлана Панина, Facebook

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