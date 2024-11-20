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ООН утвердила план помощи Украине

  • 20.11.2024, 22:54
  • 1,138
ООН утвердила план помощи Украине

На $2 млрд.

Исполнительный совет Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) принял промежуточный стратегический план для Украины на 2025-2027 годы общим бюджетом $2,1 млрд. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

План предусматривает оказание гуманитарной помощи, поддержку населения, продолжение процесса разминирования и поддержку экспортного потенциала Украины в снабжении сельхозпродукцией на международные рынки.

ВПП работает в Украине по приглашению правительства. В 2022-2024 годах реализовала несколько программ прямой денежной поддержки украинцев, пострадавших от военной агрессии России.

Также ВПП совместно с Украиной реализует программу Grain from Ukraine по закупке украинской агропродукции для нуждающихся стран. Всего в рамках инициативы Grain from Ukraine было отправлено 11 судов с более чем 200 000 тонн аграрной продукции в Сомали, Эфиопию, Кению, Йемен, Нигерию, Судан, Палестину, Малави, Мозамбик и другие страны.

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