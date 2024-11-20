закрыть
20 ноября 2024, среда, 23:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Азаренко – Надалю: Твоя борьба изменила игру в теннис

  • 20.11.2024, 23:16
Азаренко – Надалю: Твоя борьба изменила игру в теннис
Рафаэль Надаль

Легендарный испанец завершил карьеру.

Рафаэль Надаль официально завершил карьеру.

Его последним турниром стал Кубок Дэвиса, где сборная Испании в четвертьфинале уступила Нидерландам (1:2).

38-летний Надаль проиграл свой одиночный матч Ботику ван де Зандшулпу – 4:6, 4:6.

Испанец еще в октябре объявил, что этот турнир станет последним в его карьере.

На счету теннисиста 22 титула на турнирах Grand Slam, среди которых 14 рекордных на «Ролан Гаррос». Он также получил 92 титула на уровне ATP, а также 2 золота Олимпийских игр.

Белоруска Виктория Азаренко отреагировала на завершение карьеры Рафаэля Надаля.

– Поздравляю с исторической карьерой. Твоя борьба, решимость и невероятная интенсивность вдохновили и изменили игру в теннис к лучшему! Всего тебе самого лучшего, – написала в Х Азаренко.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко как Черненко
Лукашенко как Черненко Ирина Халип
Полковнику никто не пишет и даже не звонит
Полковнику никто не пишет и даже не звонит Владимир Халип
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной Aлександр Мусиенко
Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев