Азаренко – Надалю: Твоя борьба изменила игру в теннис
- 20.11.2024, 23:16
Легендарный испанец завершил карьеру.
Рафаэль Надаль официально завершил карьеру.
Его последним турниром стал Кубок Дэвиса, где сборная Испании в четвертьфинале уступила Нидерландам (1:2).
38-летний Надаль проиграл свой одиночный матч Ботику ван де Зандшулпу – 4:6, 4:6.
Испанец еще в октябре объявил, что этот турнир станет последним в его карьере.
На счету теннисиста 22 титула на турнирах Grand Slam, среди которых 14 рекордных на «Ролан Гаррос». Он также получил 92 титула на уровне ATP, а также 2 золота Олимпийских игр.
Белоруска Виктория Азаренко отреагировала на завершение карьеры Рафаэля Надаля.
– Поздравляю с исторической карьерой. Твоя борьба, решимость и невероятная интенсивность вдохновили и изменили игру в теннис к лучшему! Всего тебе самого лучшего, – написала в Х Азаренко.