Азаренко – Надалю: Твоя борьба изменила игру в теннис 20.11.2024, 23:16

Рафаэль Надаль

Легендарный испанец завершил карьеру.

Рафаэль Надаль официально завершил карьеру.

Его последним турниром стал Кубок Дэвиса, где сборная Испании в четвертьфинале уступила Нидерландам (1:2).

38-летний Надаль проиграл свой одиночный матч Ботику ван де Зандшулпу – 4:6, 4:6.

Испанец еще в октябре объявил, что этот турнир станет последним в его карьере.

На счету теннисиста 22 титула на турнирах Grand Slam, среди которых 14 рекордных на «Ролан Гаррос». Он также получил 92 титула на уровне ATP, а также 2 золота Олимпийских игр.

Белоруска Виктория Азаренко отреагировала на завершение карьеры Рафаэля Надаля.

– Поздравляю с исторической карьерой. Твоя борьба, решимость и невероятная интенсивность вдохновили и изменили игру в теннис к лучшему! Всего тебе самого лучшего, – написала в Х Азаренко.

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