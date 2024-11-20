Миотонический правитель Эль Мюрид

20.11.2024, 23:24

Эль Мюрид

Это даже не трусость в обыденном смысле.

Путин перестал появляться на людях на фоне эскалации с Западом.

Владимир Путин последний раз появлялся на публике почти две недели назад. После этого Кремль начал создавать видимость работы главы государства с помощью «законсервированных» отчетов о его встречах, которые в действительности состоялись за несколько недель или даже месяцев до этого. На это обратили внимание журналисты Faridaily.

Практика «отложенных» публикаций, или, как их называют журналисты, «консервов», о встречах Путина не нова: она регулярно используется Кремлем, чтобы показать непрерывность работы президента. Но в последнее время сроки между реальными встречами и публикациями отчетов о них сильно увеличились.

Абсолютно тривиальное поведение российского президента, как его единственная реакция на любой кризис. Он никогда не был ни политиком, ни тем более государственным деятелем. Для первых кризис — это родная стихия, для вторых — инструмент проектирования.

Наше (российское - прим.) руководство неспособно к кризисному управлению абсолютно, но при этом с упорством, достойным применения в другом месте, бесконечно их плодит.

Неудивительно, что провалы идут один за другим. А как может быть иначе?

Это даже не трусость в обыденном смысле. Есть такие козы, научное название миотонические, а в быту их зовут обморочные. Их единственная реакция на стресс — временный паралич и обморок. Своего рода защитная реакция. Все вокруг нервничают, бегают, пугаются, а ты лежишь с обмороке и тебе хорошо.

Вот у нас (россиян - прим.) такой же миотонический президент. Всякая патриотическая общественность заходится в крике, бьется в падучей, а у него чуть что — и защитная реакция. И ему тоже хорошо. Никаких переживаний и проблем — залог долгой и здоровой жизни.

Эль Мюрид, telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com