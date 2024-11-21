В Польше выросло количество легально трудоустроенных украинцев 21.11.2024, 1:03

Граждане Беларуси — вторая наиболее многочисленная группа работающих иностранцев.

Количество украинцев в Польше, которые легально работают и находятся на страховом учете, выросло до 779 300 человек по состоянию на конец октября 2024 года.

Данные опубликовало Управление социального страхования Польши (ZUS), пишет LIGA.net.

Как пишет издание Bankier.pl, на начало 2024 года в Польше легально работали 755 000 украинцев, на конец марта - 762 200, на конец июня - 771 000.

Из всех украинцев, работающих в Польше, - 406 500 мужчин и 372 700 женщин. Большинство трудоустроенных людей с украинским паспортом - в возрасте 30-44 лет.

Всего в Польше легально работают 1,17 млн иностранцев. Граждане Беларуси — вторая наиболее многочисленная группа работающих иностранцев (135 200 человек). Граждане Грузии на третьем месте - 26 800 человек.

Украинцы, прибывшие в Польшу с 24 февраля 2022 года, могут после подтверждения личности получить номер PESEL, и их пребывание в стране считается легальным. Но украинцы могут потерять право на законное проживание, если покинут Польшу на срок более одного месяца. Это ограничение не распространяется на лиц, которые были отправлены на работу за границу организациями, действующими в Польше.

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