Зеленский подписал закон о лишении госнаград предателей Украины 21.11.2024, 5:34

Владимир Зеленский

Подробности.

Парламент принял законопроект о лишении государственных наград предателей Украины. Украинский президент Владимир Зеленский его подписал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту законопроекта.

Сегодня, 20 ноября, украинский президент подписал закон о лишении государственных наград предателей Украины.

Заметим, что только сегодня Верховная Рада приняла закон о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или другие противоправные действия против Украины.

Законом предусмотрена возможность лишения государственных наград тех лиц, которые признаны виновными:

в совершении тяжких или особо тяжких преступлений,

преступлений, угрожающих национальной безопасности Украины, международному правопорядку или миру.

Такое дополнительное наказание может быть назначено судом. При вынесении приговора суд обязан решить, есть ли основания для лишения обвиняемого государственных наград Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com