«А взятки в размере 3,5 миллионов долларов — это нормально?» 21.11.2024, 8:19

БелЖД не может выбраться из финансовой ямы.

Белорусская железная дорога не в состоянии обеспечить выплату заработной платы без привлечения кредитных денежных средств. Такая ситуация сложилась по причине уменьшения количества перевозок из-за санкций, введенных в отношении режима Лукашенко за массовые репрессии и поддержку России в войне против Украины.

Эта новость вызвала резонанс в TikTok сайта Charter97.org. Приводим самые яркие комментарии:

«Кредиты? А взятки в размере 3,5 миллионов долларов — это нормально?»

«В БелЖД начальство все, причем даже самые мелкие начальнички, пилят себе зарплаты ого-го-го какие. Посмотрите их расчетники и сравните со статистикой Белстата по зарплате».

«Так возьмите у того, которого задержали с 3.5 миллионов долларов, и погасите кредиты».

«Дня три-четыре назад ехал в электричке, недалеко сидел работник железных дорог и разговаривал громко по телефону. В памяти всплыла фраза, сказанная им: «Железные дороги умерли».

«Не санкции создали ситуацию. А сам Лукашенко».

«Да, сипатой падле удалось то, что, в принципе, невозможно - убить железку!»

«Лукашенко скоро продаст ЖД дороги России, как было с «Белтрансгазом».

«Кредиты берут на зарплаты работягам, при этом очень стремительно растет благосостояние руководителей-фанипольчан, работающих на БЖД. Вот где для налоговой непочатый край работы. А у начальников БелЖД и вовсе милионами долларов взятки исчисляются».

«Ситуация с железной дорогой — это лишь отражение общего кризиса в стране. Люди устали от обмана и коррупции!»

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