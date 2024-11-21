«А взятки в размере 3,5 миллионов долларов — это нормально?»
- 21.11.2024, 8:19
БелЖД не может выбраться из финансовой ямы.
Белорусская железная дорога не в состоянии обеспечить выплату заработной платы без привлечения кредитных денежных средств. Такая ситуация сложилась по причине уменьшения количества перевозок из-за санкций, введенных в отношении режима Лукашенко за массовые репрессии и поддержку России в войне против Украины.
Эта новость вызвала резонанс в TikTok сайта Charter97.org. Приводим самые яркие комментарии:
@charter97.org Белорусская железная дорога: кредиты вместо зарплат? #белжд #перевозки #беларусь #новости #зарплаты #экономика ♬ оригинальный звук - Хартия97
«Кредиты? А взятки в размере 3,5 миллионов долларов — это нормально?»
«В БелЖД начальство все, причем даже самые мелкие начальнички, пилят себе зарплаты ого-го-го какие. Посмотрите их расчетники и сравните со статистикой Белстата по зарплате».
«Так возьмите у того, которого задержали с 3.5 миллионов долларов, и погасите кредиты».
«Дня три-четыре назад ехал в электричке, недалеко сидел работник железных дорог и разговаривал громко по телефону. В памяти всплыла фраза, сказанная им: «Железные дороги умерли».
«Не санкции создали ситуацию. А сам Лукашенко».
«Да, сипатой падле удалось то, что, в принципе, невозможно - убить железку!»
«Лукашенко скоро продаст ЖД дороги России, как было с «Белтрансгазом».
«Кредиты берут на зарплаты работягам, при этом очень стремительно растет благосостояние руководителей-фанипольчан, работающих на БЖД. Вот где для налоговой непочатый край работы. А у начальников БелЖД и вовсе милионами долларов взятки исчисляются».
«Ситуация с железной дорогой — это лишь отражение общего кризиса в стране. Люди устали от обмана и коррупции!»
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