Появился полный список офицеров, которых Лукашенко лишил званий

Появился полный список офицеров, которых Лукашенко лишил званий2
- 21.11.2024, 8:37
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Диктатор боится заговора силовиков?
Еще 18 ноября Александр Лукашенко подписал указ о лишении воинских и специальных званий — всего в список попал 21 человек. На тот момент их фамилии не сообщались. В полночь с 20 на 21 ноября текст указа был опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Так стали известны фамилии тех, кого лишили званий.
В указе значатся полковник внутренней службы Сергей Сандалюк, подполковник юстиции Олег Едко и подполковник милиции Геннадий Мойсейчик.
А также майоры Андрей Рекеть, Антон Станкевич, Инна Уласовец и майоры милиции Михаил Залевский и Владимир Марцинкевич.
Кроме этого старшие лейтенанты — Руслан Асадулаев, Егор Захаров, старший лейтенант милиции Александр Ильин и старший лейтенант юстиции Антон Шибута.
Званий лишены капитаны Роман Еременко, Павел Ковалеров, Юлия Матусевич, Евгений Мацкевич, Дмитрий Чернобровкин и капитан юстиции Павел Зинин.
В список также вошли и старший прапорщик Александр Дащинский, прапорщик Иван Страшкевич и старшина Сергей Бородин.