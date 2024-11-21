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В Германии умер выдающийся ученый родом из Пинска

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  • 21.11.2024, 8:52
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В Германии умер выдающийся ученый родом из Пинска
Михаил Еремец. Фото: mpic.de

Белорус возглавлял исследовательскую группу в Институте химии Макса Планка в Майнце.

В Германии ушел из жизни выдающийся ученый Михаил Еремец, работавший в области физики высоких давлений и сверхпроводимости, пишет издание «Беларусь и мир».

Белорус возглавлял исследовательскую группу в Институте химии Макса Планка в Майнце. Он скончался после продолжительной болезни в субботу 16 ноября в возрасте 75 лет.

Михаил Иванович родился 3 января 1949 года в Пинске. Окончил здесь среднюю школу № 3. Затем учился в Московском инженерно-физическом институте.

После этого работал и проводил исследования в России, Франции, Великобритании, Японии и США. С 2001 года обосновался в немецком Майнце.

Ученый и его группа добились ряда прорывных достижений в сфере физики высоких давлений и сверхпроводимости, в том числе открытия новых фаз и свойств водорода, азота, натрия.

Так, используя огромное давление, они смогли превратить в сверхпроводник гидрид серы — при температуре -73°С, а гидрид лантана — при температуре в -23°С.

Преобразовали азот в твердый, как алмаз, полимер, показали, что при экстремальном давлении натрий становится прозрачным, а водород превращается в металл.

Еремец получил многие награды, среди которых золотая медаль имени Уго Фано, премия Бернда Маттиаса, премия Джеймса Макгродди, звание почетного доктора Лейпцигского университета.

Журнал Nature включил нашего соотечественника в десятку ученых, которые внесли существенный вклад в развитие мировой науки в 2015 году.

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