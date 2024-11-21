Бегут батальонами: в войсках РФ — самый высокий уровень дезертирства 21.11.2024, 8:59

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Американские аналитики раскрыли подробности.

Из-за плохого отношения российского военного командования к бойцам и офицерам в ВС РФ фиксируется очень высокий уровень дезертирства. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 20 ноября.

В отчете сослались на публикацию российского оппозиционного издания «Важные истории», в которой сообщается, что во внутреннем документе Министерства обороны России подробно описано, как более 1000 российских военнослужащих, включая офицеров, дезертировали из российской 20-й мотострелковой дивизии (8-я общевойсковая армия, Южный военный округ). Отмечается, что по состоянию на 20 апреля 2024 года, это было значительно больше, чем личный состав батальона.

Как отметили журналисты, командование 20-й Отдельной мотострелковой бригады (ОМБСР) обратилось к Минобороны за помощью в возвращении дезертиров и опросило личный состав 33-го и 255-го мотострелковых полков 20-й ОМБСР, которые объяснили уровень дезертирства большими потерями, отсутствием обещанных выплат солдатам и практикой отправки раненых и больных солдат на штурм.

«Эти жалобы отражают частые жалобы российских ультранационалистических военных блогеров на плохое отношение Минобороны к военнослужащим, а вероятный внутренний документ указывает на осознание оборонным ведомством масштаба проблем с моральным духом российских солдат», — говорится в отчете ISW.

Российское оппозиционное издание «Мобилизационные новости» 19 ноября распространило кадры, на которых солдаты российской 36-й мотострелковой бригады (29-я воздушная армия, Восточный военный округ) обращаются непосредственно к министру обороны России Андрею Белоусову с жалобами на то, что командиры посылают их на штурм без разведки и артиллерийской поддержки.

Российские солдаты утверждают, что им приходится тратить свою зарплату на покупку собственного снаряжения и фортификационных материалов, потому что военное командование их не обеспечивает.

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