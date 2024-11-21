Дебютировал самый мощный внедорожник Lexus 21.11.2024, 9:07

Авто способно буксировать 3,6-тонный прицеп и при этом экономит топливо.

Линейку Lexus LX 2025 пополнила мощная флагманская модификация 700h. Ее презентовали на автосалоне в Гуанчжоу и она поступает в продажу по цене от 115 350 долларов. Об авто рассказали на официальном сайте Lexus.

Новый Lexus LX 700h — самый мощный внедорожник в истории японской марки. Он сохранил 3,4-литровый бензиновый V6 твин-турбо, однако его дополнили электромотором.

Суммарная отдача гибридной установки составляет 460 л. с. и 790 Н∙м. Lexus LX 700h стал не только быстрее, но и экономичнее — средний расход топлива снизился с 12,4 до 11,7 л/100 км. Примечательно, что гибрид способен буксировать 3,6-тонный прицеп, как и бензиновая версия.

Гибридная установка защищена от грязи и влаги, а при желании ее полностью можно отключить. Также есть функция инвертора — можно питать от авто электроприборы.

Новый Lexus LX 700h сохранил 10-ступенчатую автоматическую КПП и полный привод с понижающей передачей. Мало того, именно гибрид получил вариант повышенной проходимости Overtrail с защитными накладками на кузове и внедорожными шинами размером 265/70 R18.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com