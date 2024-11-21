У Лукашенко кровь брызнула из глаз 1 Марк Дзюба, «Салідарнасць»

21.11.2024, 9:11

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Диктатор ставит рекорды по абсурду.

В связи с назначением «президентских выборов» на 26 января 2025 года Александр Лукашенко стал проявлять большую информационную активность, что стало мучением для тех, кто следит за его действиями.

Дело в том, что правитель не только укрепился в статусе фейкомета (один из последних примеров: по его словам, якобы в феврале-2022 после учений в Беларуси Россия уже вывела половину своих войск, но оставшуюся часть спровоцировали на нападение на Украину). Но и в том, что Лукашенко очень активно генерирует информационный шум, т.е. бессмысленные и бесполезные сообщения, загружающие наши головы ненужной информацией.

В связи с огромным объемом этот инфошум можно даже разделить на категории. Покажем на примерах последнего месяца:

повторение старых заявлений (Лукашенко предложил построить скоростные линии к городам-спутникам Минска);

высказывания на актуальную международную тематику без возможности как-то на нее влиять (Лукашенко не исключает начало гражданской войны в США);

слова с эффектными образами, не имеющими под собой никаких оснований («Мосты сегодня привлекательнее самого Парижа»);

участие в мероприятиях, не имеющих никакого значения для жизни страны («чемпионат по колке дров», передача картофеля пропагандистам с подворья правителя) и т.д.

Понятно, что все это способно вызвать кровь из глаз. Тем более, что Лукашенко не устает ставить рекорды по абсурду.

Например (и к сожалению), почти все мы знаем, что правитель стал «хоккеистом» из-за травмы колена, полученной во время игры в футбол. Знаем, потому что за свое правление он рассказывал об этом примерно раз пятьсот.

Так вот при посещении обновленного стадиона «Трактор» 14 ноября Лукашенко дважды (!) повторил эту историю: сначала девушкам-футболисткам, а затем активистам из БРСМ.

Для чего правитель генерирует фейки и инфошум, вполне очевидно: чтобы выстроить параллельную реальность или хотя бы запутать обывателей, заставить их забыть о реальных событиях, которые дают отрицательную характеристику правлению Лукашенко.

Впрочем, вряд ли этот инфошум способен запутать большинство. Сам правитель, обсуждая «предвыборную кампанию», несколько недель назад отметил:

– Идя к людям сегодня с экзаменом, они у нас примут экзамен за пятилетку, мы должны сказать, что мы сделаем. Конкретно… А красиво говорить мы все умеем. Но главное – это конкретика, что ты сделаешь.

Это был редкий случай, когда со словами Лукашенко действительно можно было согласиться.

Марк Дзюба, «Салідарнасць»

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