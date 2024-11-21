Бундесвер начал готовить большие немецкие компании к войне 21.11.2024, 9:30

Это происходит на основе «немецкого оперативного плана».

Вооруженные силы Германии (Бундесвер) начали проводить разъяснительную работу в крупных немецких компаниях на случай войны с Россией. Это происходит на основе «немецкого оперативного плана», принятого политиками.

Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). В этом секретном стратегическом документе четко описывается роль экономики в случае нападения Путина на востоке. У Бундесвера есть конкретные предложения касательно того, как компаниям следует к этому готовиться.

В упомянутом выше плане изложены меры по защите ключевых объектов инфраструктуры ФРГ и указания по организации обороны страны. Также в нем описаны действия, которые будут предприниматься в случае превращения Германии в логистический центр для поддержки союзников.

План предусматривает регулярное его обновление, включая результаты совместных учений Бундесвера и гражданских организаций, таких как маневры под кодовым названием Red Storm Bravo.

Согласно данным источников FAZ, немецкие военные уже взаимодействуют с бизнесом на местах, чтобы повысить уровень готовности к кризисным ситуациям. В частности, представителям предприятий в Гамбурге предложили:

– обучить дополнительных водителей грузовиков (пять на каждые 100 сотрудников);

– обеспечить автономные источники энергии (дизельные генераторы, ветряные турбины);

– разработать планы действий в чрезвычайных ситуациях и обучить персонал.

Подполковник Йорн Плишке, командующий войсками в Гамбурге, сообщил, что подобные встречи организуются по всей Германии. Он также подчеркнул, что, по данным разведки, Россия может быть готова к активным наступательным действиям на Запад через 4-5 лет.

Чтобы подчеркнуть серьезность ситуации, Плишке напомнил о полетах российских дронов над Германией и попытках шпионажа, выявлении тайников с оружием и покушениях на топ-менеджеров, диверсиях и кибератаках, которые можно наблюдать «ежедневно и все чаще».

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