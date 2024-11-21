Обнуление Медведева Телеграм-канал «СерпомПо»

21.11.2024, 9:32

Пескова теперь тоже можно не слушать.

Посол России в Великобритании Келин – один из самых отвратительных представителей путинской «дипломатии». Вежливый толстячок в очках с двойным подбородком, красными щечками, активный соучастник 24 февраля и его последствий. Один из тех, кто «я выполнял приказы», но должен отвечать наравне с теми, кто принимал решения. Келин прославился тем, что на вопрос журналиста о участии его сына в «спецоперации» Путина, он был застигнут врасплох и отвечал, что его сын взрослый, у него есть семья, и поэтому он в «спецоперации» не участвует, потому что он не военный человек.

То есть сотни тысяч обычных россиян и часто невоенных людей (которых быстро готовят к боевым действиям после подписания контракта), втянутые в трагедию, устроенную при соучастии Келина, должны воевать, а сын Келина находится в стороне. В этом отношении Келин – типичный представить «элиты 24 февраля» - никто из семей верхушки не сидит в окопах, платить своей кровью за устроенное руководящими отцами их дети не намерены. Так были воспитаны, в противовес тому, что пихает верхушка через пропаганду народу.

Но сейчас мы, имея в виду, кто такой Келин, скажем о другом. Спрошенный журналистом о развязных заявлениях Медведева, Келин снова растерялся и совершенно обнулил зампреда Совбеза Медведева: «Только три человека имеют право официально говорить от имени нашей страны: это президент, глава и пресс-секретарь МИД … Медведев говорит то, что думает на самом деле. Но он думает это как частное лицо. Он не говорит это как официальное лицо».

«Как частное лицо», Келин, это когда не на должности, а в частной жизни. То же относится и к некоторым заявлениям Захаровой. Если же при должности, то высказанных публично частных мнений не бывает. Высказался раз, как «частное лицо» - на выход, увольнение. Раз Медведев остается зампредом Совбеза, годами выступая, «как частное лицо», не получая за это взысканий, и до сих пор не уволен, значит то, что он говорит – не его частное мнение.

Но заявление Келина характерно в двух отношениях. Во-первых, это развал управления, когда некий посол считает нужным в таком тоне высказываться о должностном лице, которое выше его по рангу. Во-вторых, Келин показал, как относятся к Медведеву внутри власти.

Кстати, обратите внимание, что Келин не назвал Пескова среди тех, кто может говорить «от имени России». Лавровскую пресс-секретаршу упомянул, а путинского пресс-секретаря - нет. Так что, по Келину, можно и Пескова не слушать на любые внешнеполитические темы. Он теперь тоже обнуленный.

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