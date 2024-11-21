Белоруска предупредила начальство, что из-за болезни поработает дома, а ей поставили прогул 2 21.11.2024, 9:36

Почему так вышло?

Жительница Могилева заболела, но решила не брать больничный, а поработать пару дней удаленно. «Начальника предупредила. А потом была удивлена, что мне поставили прогулы. Как же так? Начальство же было в курсе», — недоумевает горожанка. Адвокат Могилевской областной коллегии адвокатов Владимир Горбачев объяснил «АиФ», что она сделала неправильно.

Просто предупредить начальника о своей дистанционной работе недостаточно. Обязательно нужно получить его согласие и оформить все в письменном виде, рассказал адвокат.

Для исключения недоразумений в последующем необходимо оформлять сотрудника, работающего дистанционно, путем заключения соответствующего договора или издания приказа, распоряжения.

Когда дистанционная работа оформлена в письменном виде, тогда основой взаимоотношений между работодателем и дистанционным работником становится обмен электронными документами или сообщениями в электронном виде. В таком случае результат работы будет подтвержден перепиской и начальник не сможет говорить о прогулах.

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