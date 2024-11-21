Пионтковский: Байден загнал Путина в ловушку 21.11.2024, 9:39

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Андрей Пионтковский

Фото: svaboda.org

В ближайшие дни решится судьба не только войны в Украине.

Соединенные Штаты разрешили Украине бить по территории России, несмотря на постоянные ядерные угрозы со стороны Кремля. В ответ на принятие этого решения Владимир Путин изменил ядерную доктрину.

В ближайшие дни решится судьба не только этой войны, а вообще истории XXI века, сказал «24 Каналу» российский публицист из США Андрей Пионтковский. По его словам, это или закончится пшиком и отступлением США, или будет разоблачен шантаж российского диктатора.

Диктатор в ловушке

Владимир Путин помог Вашингтону принять решение о предоставлении ВСУ разрешения на удары по территории Курской области – триггером стали северокорейские войска в центре Европы.

«Важно, что это решение принято после нескольких месяцев ядерного шантажа. Россияне и доктрину меняли 10 раз», – сказал Пионтковский.

Кроме того, есть военная часть. Ведь будет очень приятно и важно уничтожить 10 тысяч северокорейцев, которые сейчас находятся на территории России. Возможно, новые не придут.

«Джо Байден загнал Путина в ловушку с его ядерным шантажом. Мне кажется, что это гораздо важнее, чем уничтожение 10 тысяч военных КНДР», – добавил российский публицист из США.

Он считает, что Путин не пойдет на ядерную войну, ведь он также погибнет. Однако этот шаг со стороны США заставляет Путина ответить чем-то, но пока Россия молчит.

К слову, даже Китай обратился к странам мира по ядерной безопасности. Там призвали «все заинтересованные стороны» сохранять спокойствие и сдержанность. И, конечно, двигаться к деэскалации и «снижению стратегических рисков путем диалога и консультаций».

По словам представителя Китая, Пекин не изменил и не планирует менять свою позицию относительно войны в Украине. Китай призывает все стороны к разговору и хочет «и в дальнейшем играть конструктивную роль в этом направлении».

Заметим, изменения в российской ядерной доктрине, недавно утвержденные Владимиром Путиным, скорее являются формальными. Решение о применении ядерного оружия в любом случае зависит от него, а не от доктрины.

Между тем западные страны продолжают поддерживать Украину, передавая ей современные вооружения, необходимые для создания действительно выгодных условий для любых потенциальных переговоров с Россией.

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