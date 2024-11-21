В Беларуси меняются правила вывоза строительного мусора 21.11.2024, 9:54

Стало известно, кого и как это затронет.

Новые правила утилизации строительных отходов вступят в силу с 1 декабря. Согласно нововведениям, мусор, образующийся во время ремонта, потребуется отделять от других видов отходов, сообщила пресс-служба Министерства жилищного хозяйства.

Для этих целей будут устанавливать контейнеры вместимостью от 6 кубометров и обустраивать специальные секции на специально отведенных площадках.

Также сообщается, что с 1 декабря вывоз строительных отходов будет происходить раздельно, соответствуя установленным тарифам.

Нововведения не повлияют на увеличение расходов для населения, заверили в министерстве. Ранее заместитель гендиректора по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда Минского городского ЖКХ Анастасия Воробьева рассказала агентству «Минск-Новости», что бытовой строительный мусор хотели включить в норматив образования твердых коммунальных отходов (ТКО). По ее словам, это «незначительно» отразилось бы на итоговой сумме оплаты жилищно-коммунальных услуг. Этот материал уже удален с сайта агентства, но доступен на других сайтах.

В МинЖКХ подчеркнули, что новые нормы не будут действовать для новостроек, которым менее трех лет. В ведомстве объяснили это тем, что в таких зданиях часто проводятся крупные ремонты и перепланировки, что приводит к образованию больших объемов строительного мусора, превышающего нормативные показатели.

Жители новых домов должны будут заключать отдельные договоры на удаление строительных отходов, но им предложат скидку, вычитая строительные отходы из общих нормативов. Стоит отметить, что строительный мусор, появляющийся при возведении, реконструкции, модернизации или перепланировке зданий, как и прежде, не включается в нормативы коммунальных отходов. Это относится к остаткам бетонных частей, строительных блоков и кирпича, которым запрещено занимать площадки для крупногабаритного мусора, и для их вывоза потребуется обращаться в специализированные компании.

Вознаграждение за обращение с отходами в стране рассчитывается по субсидируемым тарифам, которые ежегодно определяются указом главы государства. В 2024 году стоимость составляет чуть более 14 рублей в многоэтажках с мусоропроводом и около 13,4 рубля в домах без него. Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги допускается не более чем на 0,5 базовой величины в год.

С 1 января 2025 года, напомним, базовая величина увеличится до 42 рублей.

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