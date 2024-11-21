«10 попаданий в одну точку»: эксперт намекнул на ликвидацию Путина 3 21.11.2024, 10:03

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Глава РФ — большой любитель бункеров.

20 ноября Украина нанесла серьезный ракетный удар по цели в российском селе Марьино в Курской области. Учитывая, что для атаки выбрали ракеты Storm Shadow, целью был защищенный бункер.

Такое мнение высказал в своем блоге российский военный обозреватель Ян Матвеев.

В Сети уже появились кадры прилета ракет по цели. Видео было снято украинским беспилотником, который корректировал огонь. Удар был нанесен по объекту, расположенному рядом с санаторием Управления делами президента РФ. И, судя по всему, там находился очень важный объект.

«10 попаданий практически в одну точку. Почему именно Storm Shadow? Потому что эти крылатые ракеты созданы специально для уничтожения бункеров и целей внутри укреплений. Судя по кадрам, пытались добраться до какого-то весьма глубокого убежища. Подозреваю, что 10 попаданий хватило, и скоро мы узнаем, что за важный пункт был поражен. Я бы сказал, по масштабу происходящего, что там либо находилось важное лицо, либо это целый штаб всей курской группировки России. Никто Путина не видел, кстати? Он большой любитель бункеров, чем сейчас занят, интересно?» — написал Матвеев.

Отметим, что, по данным некоторых Z-каналов, в бункере мог находится пункт управления группировкой «Север» ВС России. Именно она отвечает за российское наступление в Курской и Харьковской областях.

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