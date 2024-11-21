«Была мысль — а вдруг это новый способ кражи человека» 3 21.11.2024, 10:15

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Странные истории о том, как белорусы пытались продать вещи в интернете.

В последнее время в Threads все чаще попадаются истории белорусов, которые попытались продать вещи через «Куфар» и наткнулись на необычных покупателей. Например, на продавцов обещают наложить порчу из-за непроданных туфель или предлагают обменять айфон на банку меда. CityDog.io собрал самые странные истории от пользователей.

Женский купальник размера XS хотел примерить мужчина

Кристина выложила на «Куфар» спортивный купальник 42-го размера. Почти сразу с ней связалась женщина из другого города и предупредила, что примерять купальник приедет ее муж.

Кристину такое предложение повергло в шок. «Что за дрыщ, что жена посылает мужа с формулировкой «мы одной комплекции», — недоумевает девушка.

Пока Кристина отходила от сообщения, семейная пара «отвалилась и пропала».

Впрочем, комментаторы считают, что за женским аккаунтом, который писал Кристине, скрывался мужчина.

«Я знаю этого человека. Он покупал у меня несколько женских вещей. Сначала пишет от имени Вита, потом спрашивает, можно ли муж приедет. Он безобидный, не стоит его опасаться. Купил у меня платье из кожи на замке, попросил застегнуть, а на нем кружевное боди. Не торгуется», — рассказала Марина.

Мужчина попросил выслать швейную машинку из Минска в Гомель

Минчанка Ульяна попыталась продать через «Куфар» старую швейную машинку. Объявление увидел пользователь Виктор — машинка ему понравилась, и мужчина решил ее купить. Правда, попросил переслать ее из Минска в Гомель. Ульяна объяснила, что товар крупногабаритный и отправлять его в другой город нецелесообразно.

«Вы можете переслать «Европочтой» саму машину… без тумбы», — попробовал исправить ситуацию мужчина. Но, получив отказ и на это предложение, пожаловался, что «никто не ездит в Гомель».

Ульяна продала машинку другому покупателю, однако в комментариях отметила, что «курьерская доставка из Минска в Гомель не самое дешевое удовольствие».

Комментаторы с ней согласились, предположив, что такая посылка обошлась бы рублей в 500.

«Честно, когда на «Куфаре» пишут с точками или многоточиями, то я уже настораживаюсь», — прокомментировала переписку белорусов Ангелина.

Конфликт из-за несуществующего товара

Елена рассказала историю, как на нее «наехала» одна из пользовательниц платформы. Сообщение с претензией пришло девушке ночью. Собеседница интересовалась, почему белоруска продала ей маленькое растение в круглом горшке, если на фото большое и в квадратном горшочке.

«В дискуссии выяснилось, что она у меня вообще ничего не покупала и вдобавок купила совсем другое растение, которого у меня тоже вообще не было — ни даром, ни за деньги. На предложение хотя бы извиниться за наезд она ответила, что это не было наездом, и заблокировала», — вспоминает Елена.

Покупатель уронил наушники в лужу

У Дарьи накопилась целая коллекция историй, связанных с «Куфаром»: почему-то девушке не везет именно при продаже техники. Например, белоруска пыталась продать музыкальную колонку. В итоге покупатель «не поздоровался, сразу тыкать начал» и потребовал тотчас прийти на место встречи.

«Еще один был. Закатил истерику, потому что я отказалась выносить ему технику под ливень, чтобы он просто посмотрел», — вспоминает Дарья.

Последний неприятный эпизод был связан с наушниками. «Приехал мужчина со всей своей семьей. Уронил наушники в лужу. Еще и стоял сомневался, покупать или нет», — рассказывает девушка.

Через «Куфар» похищают людей?

А вот Юлия обратила внимание на необычное объявление на «Куфаре» — там искали человека, который поможет собрать пазлы ребенку. «Первая мысль была, что я и бесплатно готова помочь, люблю пазлы. А вторая — а вдруг это новый способ кражи человека, столько людей ежедневно пропадают, а еще недавно фильм смотрела, как детей воруют, прям страшно», — поделилась мыслями девушка.

«Обматерила и сказала, что наведет порчу»: топ странных ситуаций на «Куфаре»

Людмила продавала «практически новую советскую подставку под утюг» за 1 рубль. Покупатель попросил женщину «придержать» товар на 49 дней, так как планировал появиться в Минске как раз по истечении этого срока.

«Ради интереса согласилась, а потом еще бегала по району, так как он потерялся и не мог найти, где мы должны встречаться. Я эту продажу надолго запомню», — поделилась Людмила.

Максим выставил на продажу видеокарту за 1000 рублей. Ему написал покупатель, который попросил отдать товар даром, а в знак благодарности пообещал Максиму «пропиарить его в «Одноклассниках».

Анна решила продать детскую машинку и подписала ее как белазовскую. Покупатель Александр поинтересовался, точно ли это БЕЛАЗ. «А то я в модельном ряду не нашел ее», — написал мужчина.

«Однажды продавала подстолье, чугунное, большое. Указала самовывоз. Один вопрос — отправлю ли «Европочтой». Второй — можно ли его как-то взвесить. Третий — а куда вы подевали столешницу», — рассказала slonopotam_psy.

«Как-то женщина позвонила, спросила адрес, я назвала район и станцию метро. Она очень удивилась: как оказалось, в ее городе нет данного вида транспорта (был указан Минск, хз, как она не заметила). Было несколько похожих объявлений. Она бодро пишет мне на них и снова удивляется, что я продаю не в ее городе. Хорошо, понимаю, если не разобрались или впервые зашли на «Куфар». Но не было ли сомнений после первой ошибки?» — интересуется Ольга.

«Мне предлагали банку меда за 11-й айфон. Это у вас еще норма», — считает 0135782а.

«Мне за гитару предлагали мощный серебряный крест», — поделилась опытом продаж shoo_san2310.

«Из-за того что я не продала туфли девушке, она меня обматерила и сказала, что наведет на меня порчу», — рассказала Вера.

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