«Была мысль — а вдруг это новый способ кражи человека»3
- 21.11.2024, 10:15
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Странные истории о том, как белорусы пытались продать вещи в интернете.
В последнее время в Threads все чаще попадаются истории белорусов, которые попытались продать вещи через «Куфар» и наткнулись на необычных покупателей. Например, на продавцов обещают наложить порчу из-за непроданных туфель или предлагают обменять айфон на банку меда. CityDog.io собрал самые странные истории от пользователей.
Женский купальник размера XS хотел примерить мужчина
Кристина выложила на «Куфар» спортивный купальник 42-го размера. Почти сразу с ней связалась женщина из другого города и предупредила, что примерять купальник приедет ее муж.
Кристину такое предложение повергло в шок. «Что за дрыщ, что жена посылает мужа с формулировкой «мы одной комплекции», — недоумевает девушка.
Пока Кристина отходила от сообщения, семейная пара «отвалилась и пропала».
Впрочем, комментаторы считают, что за женским аккаунтом, который писал Кристине, скрывался мужчина.
«Я знаю этого человека. Он покупал у меня несколько женских вещей. Сначала пишет от имени Вита, потом спрашивает, можно ли муж приедет. Он безобидный, не стоит его опасаться. Купил у меня платье из кожи на замке, попросил застегнуть, а на нем кружевное боди. Не торгуется», — рассказала Марина.
Мужчина попросил выслать швейную машинку из Минска в Гомель
Минчанка Ульяна попыталась продать через «Куфар» старую швейную машинку. Объявление увидел пользователь Виктор — машинка ему понравилась, и мужчина решил ее купить. Правда, попросил переслать ее из Минска в Гомель. Ульяна объяснила, что товар крупногабаритный и отправлять его в другой город нецелесообразно.
«Вы можете переслать «Европочтой» саму машину… без тумбы», — попробовал исправить ситуацию мужчина. Но, получив отказ и на это предложение, пожаловался, что «никто не ездит в Гомель».
Ульяна продала машинку другому покупателю, однако в комментариях отметила, что «курьерская доставка из Минска в Гомель не самое дешевое удовольствие».
Комментаторы с ней согласились, предположив, что такая посылка обошлась бы рублей в 500.
«Честно, когда на «Куфаре» пишут с точками или многоточиями, то я уже настораживаюсь», — прокомментировала переписку белорусов Ангелина.
Конфликт из-за несуществующего товара
Елена рассказала историю, как на нее «наехала» одна из пользовательниц платформы. Сообщение с претензией пришло девушке ночью. Собеседница интересовалась, почему белоруска продала ей маленькое растение в круглом горшке, если на фото большое и в квадратном горшочке.
«В дискуссии выяснилось, что она у меня вообще ничего не покупала и вдобавок купила совсем другое растение, которого у меня тоже вообще не было — ни даром, ни за деньги. На предложение хотя бы извиниться за наезд она ответила, что это не было наездом, и заблокировала», — вспоминает Елена.
Покупатель уронил наушники в лужу
У Дарьи накопилась целая коллекция историй, связанных с «Куфаром»: почему-то девушке не везет именно при продаже техники. Например, белоруска пыталась продать музыкальную колонку. В итоге покупатель «не поздоровался, сразу тыкать начал» и потребовал тотчас прийти на место встречи.
«Еще один был. Закатил истерику, потому что я отказалась выносить ему технику под ливень, чтобы он просто посмотрел», — вспоминает Дарья.
Последний неприятный эпизод был связан с наушниками. «Приехал мужчина со всей своей семьей. Уронил наушники в лужу. Еще и стоял сомневался, покупать или нет», — рассказывает девушка.
Через «Куфар» похищают людей?
А вот Юлия обратила внимание на необычное объявление на «Куфаре» — там искали человека, который поможет собрать пазлы ребенку. «Первая мысль была, что я и бесплатно готова помочь, люблю пазлы. А вторая — а вдруг это новый способ кражи человека, столько людей ежедневно пропадают, а еще недавно фильм смотрела, как детей воруют, прям страшно», — поделилась мыслями девушка.
«Обматерила и сказала, что наведет порчу»: топ странных ситуаций на «Куфаре»
Людмила продавала «практически новую советскую подставку под утюг» за 1 рубль. Покупатель попросил женщину «придержать» товар на 49 дней, так как планировал появиться в Минске как раз по истечении этого срока.
«Ради интереса согласилась, а потом еще бегала по району, так как он потерялся и не мог найти, где мы должны встречаться. Я эту продажу надолго запомню», — поделилась Людмила.
Максим выставил на продажу видеокарту за 1000 рублей. Ему написал покупатель, который попросил отдать товар даром, а в знак благодарности пообещал Максиму «пропиарить его в «Одноклассниках».
Анна решила продать детскую машинку и подписала ее как белазовскую. Покупатель Александр поинтересовался, точно ли это БЕЛАЗ. «А то я в модельном ряду не нашел ее», — написал мужчина.
«Однажды продавала подстолье, чугунное, большое. Указала самовывоз. Один вопрос — отправлю ли «Европочтой». Второй — можно ли его как-то взвесить. Третий — а куда вы подевали столешницу», — рассказала slonopotam_psy.
«Как-то женщина позвонила, спросила адрес, я назвала район и станцию метро. Она очень удивилась: как оказалось, в ее городе нет данного вида транспорта (был указан Минск, хз, как она не заметила). Было несколько похожих объявлений. Она бодро пишет мне на них и снова удивляется, что я продаю не в ее городе. Хорошо, понимаю, если не разобрались или впервые зашли на «Куфар». Но не было ли сомнений после первой ошибки?» — интересуется Ольга.
«Мне предлагали банку меда за 11-й айфон. Это у вас еще норма», — считает 0135782а.
«Мне за гитару предлагали мощный серебряный крест», — поделилась опытом продаж shoo_san2310.
«Из-за того что я не продала туфли девушке, она меня обматерила и сказала, что наведет на меня порчу», — рассказала Вера.