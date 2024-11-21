В Пентагоне ответили на ядерный шантаж Кремля 1 21.11.2024, 10:41

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США продолжат лидировать в мире даже после обмена ядерными ударами.

США допускают обмен ядерными ударами в случае необходимости, но страна при этом должна сохранить часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания противников, заявил представитель Стратегического командования (STRATCOM) Пентагона контр-адмирал Томас Бьюкенен.

«Нам нужно иметь резервные мощности. Вы же не будете тратить все свои ресурсы, чтобы победить, верно? Потому что тогда вам нечем будет сдерживать», — сказал Бьюкенен. По его словам, в результате применения ядерного оружия США должны «продолжать лидировать в мире».

При этом контр-адмирал подчеркнул, что США выступают против применения ядерного оружия и «не хотели бы оказаться в среде, которая последует за обменом ядерными ударами». В этой связи Бьюкенен призвал к постоянному диалогу с Россией, Китаем и Северной Кореей, чтобы не допустить ядерного конфликта.

19 ноября глава РФ Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину, согласно которой Москва может применить ядерное оружие, если Россию атакуют беспилотники и крылатые неядерные ракеты либо возникнет угроза потери части территории страны.

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