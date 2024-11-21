В Беларуси заблокировали доступ к платформе фрилансеров Upwork 1 21.11.2024, 10:46

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Решение о блокировке было принято 18 ноября.

Министерство по налогам и сборам ограничило доступ к некоторым иностранным электронным площадкам. Как сказано на сайте ведомства, среди них платформа для фрилансеров Upwork, торговая площадка Etsy и e-commerce-провайдер Paddle, пишет Office Life.

Торговая площадка Etsy специализируется на изделиях ручной работы, а Paddle предоставляет решения для управления подписками и оплаты товаров и услуг онлайн.

В 2022 году платформа Upwork приостановила сотрудничество с клиентами из России и Беларуси. Так же сделали Etsy и Paddle.

Решение о блокировке сайтов было принято 18 ноября.

Ранее Министерство по налогам и сборам объясняло, что блокирует иностранные электронные торговые площадки, если у тех есть задолженность по налогам. Размер — более 3 тыс. базовых величин. Это 120 тыс. рублей (чуть больше $35 тыс.). Базовая сейчас — 40 рублей.

В соответствии с этим правом ранее МНС заблокировало доступ к некоторым площадкам, в том числе к сервису по бронированию жилья Airbnb, сайтам игровой корпорации Activision Blizzard, онлайн-кинотеатру Megogo и облачному провайдеру Hetzner.

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