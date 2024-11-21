Путин пропал 1 Телеграм-канал «Запретное мнение»

21.11.2024, 11:15

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Поведение трусливого гопника.

Крайне показательна реакция Путина на последние события: он пропал…

Вернее спрятался в одном из своих многочисленных бункеров.

На публике не появляется, грозных заявлений не делает. Мертвая тишина.

Престарелый вождь так реагирует на любой кризис, как только что-то выходит из-под его контроля — он прячется под спины приближенных и ждет когда ситуация разрешится без его прямого участия.

Поведение не отца народа и даже не деда, а трусливого запуганного гопника, которым он собственно и является.

Путина вывезли из питерской подворотни, но она навсегда осталась внутри него.

Он смел лишь тогда, когда чувствует себя в безопасности, как только возникают даже призрачные риски — вся брутальность испаряется.

«Кхе-кхе, я старенький пенсионер, оставьте меня в покое…»

ПроКремлевская пропаганда очень любила высмеивать немощность Байдена, но забыла внимательно посмотреть на собственного начальника.

И кто-то искренне верит, что Путин нажмет красную кнопку? Такие не нажимают.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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