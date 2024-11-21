В США призывают понизить торговый статус Китая до уровня Беларуси 21.11.2024, 11:17

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Эта мера значительно повысила бы тарифы на китайские товары.

Специальная двухпартийная комиссия, которая консультирует Конгресс США по вопросам отношений с Китаем, призывает принять ряд жестких законопроектов, чтобы противостоять возрастающим экономическим и технологическим вызовам со стороны Пекина.

В своем ежегодном отчете, опубликованном во вторник, влиятельная двухпартийная комиссия Конгресса США по вопросам безопасности и экономических отношений с Китаем настоятельно рекомендовала американским законодателям отменить для Пекина постоянный статус нормальных торговых отношений (PNTR) и закрыть для него лазейку, которая позволяет китайским товарам стоимостью до 800 долларов входить в США без таможенных пошлин.

В самом Конгрессе также наблюдается двухпартийная поддержка этой идеи, пишет «Наша Нива» со ссылкой на издание The Washington Post.

Отмена PNTR, который действует с 2001 года после вступления Китая во Всемирную торговую организацию (ВТО), стала бы беспрецедентным шагом. Эта мера значительно повысила бы тарифы на китайские товары (которые в США и так высокие) и понизила бы в глазах Соединенных Штатов торговый статус Китая до уровня таких стран, как Куба, Северная Корея, Россия и Беларусь, пишет издание The Washington Post.

Дональд Трамп перед победой на выборах обещал повысить тарифы на китайские товары до 60%, и отмена PNTR для Китая может стать легальным механизмом для реализации этого обещания. Американские законодатели также допускают увеличение тарифов и до 100%.

В дополнение к этому, комиссия призывает власти США запустить полномасштабную программу по развитию искусственного интеллекта по примеру Манхэттенского проекта времен Второй мировой войны (который дал миру первую атомную бомбу), чтобы получить над Китаем значительное технологическое и военное преимущество.

«Китай остается наибольшей экономической угрозой нашего времени. Необходимо отвечать не только на торговые практики и технологические достижения Китая, но и на нарушения им прав человека», — резюмировала двухпартийная комиссия республиканцев и демократов при Конгрессе США.

Китайское посольство в Вашингтоне уже раскритиковало отчет, назвав его «полной дезинформацией и клеветой» и заявив, что предложенные в докладе меры «противоречат правилам ВТО и могут навредить как американской, так и мировой экономике».

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