Группу белорусов все же эвакуируют из Ливана
- 21.11.2024, 11:40
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Но без участия белорусской стороны.
МЧС России эвакуирует спецбортом из Ливана 20 белорусов и 40 россиян. Как пишет «Зеркало», об этом сообщил руководитель консульского отдела при посольстве РФ Олег Демиров.
Демиров рассказал, что вывоз 60 человек организован в координации с МИД РФ и посольством России в Ливане.
«Осуществлен спецрейс МЧС России по доставке гуманитарной помощи Ливанской Республике. На обратном пути будет вывезена группа из 40 граждан России и 20 граждан Беларуси, которые оказались в сложной жизненной ситуации и пострадали от военных действий», — сообщил дипломат.
Напомним, эвакуация наших соотечественников из Ливана силами белорусской стороны так и не была организована, хотя многие другие государства вывозили оттуда своих сограждан и не только. Так, Украина еще 1 октября эвакуировала 134 украинца и 45 иностранцев.
Тем временем белорусское посольство в Ливане рекомендовало беларусам покинуть страну «коммерческими рейсами» или уехать на «более безопасные территории».
В начале октября по территории Израиля со стороны Ирана было выпущено 180 баллистических ракет. Ранее после продолжавшихся несколько дней ракетных и бомбовых ударов по объектам «Хезболлы» израильская армия вошла в Южный Ливан, заявив, что намерена провести «ограниченные, локализованные и целенаправленные наземные рейды» против позиций и объектов группировки в деревнях на юге Ливана.