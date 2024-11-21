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Группу белорусов все же эвакуируют из Ливана

  • 21.11.2024, 11:40
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Группу белорусов все же эвакуируют из Ливана

Но без участия белорусской стороны.

МЧС России эвакуирует спецбортом из Ливана 20 белорусов и 40 россиян. Как пишет «Зеркало», об этом сообщил руководитель консульского отдела при посольстве РФ Олег Демиров.

Демиров рассказал, что вывоз 60 человек организован в координации с МИД РФ и посольством России в Ливане.

«Осуществлен спецрейс МЧС России по доставке гуманитарной помощи Ливанской Республике. На обратном пути будет вывезена группа из 40 граждан России и 20 граждан Беларуси, которые оказались в сложной жизненной ситуации и пострадали от военных действий», — сообщил дипломат.

Напомним, эвакуация наших соотечественников из Ливана силами белорусской стороны так и не была организована, хотя многие другие государства вывозили оттуда своих сограждан и не только. Так, Украина еще 1 октября эвакуировала 134 украинца и 45 иностранцев.

Тем временем белорусское посольство в Ливане рекомендовало беларусам покинуть страну «коммерческими рейсами» или уехать на «более безопасные территории».

В начале октября по территории Израиля со стороны Ирана было выпущено 180 баллистических ракет. Ранее после продолжавшихся несколько дней ракетных и бомбовых ударов по объектам «Хезболлы» израильская армия вошла в Южный Ливан, заявив, что намерена провести «ограниченные, локализованные и целенаправленные наземные рейды» против позиций и объектов группировки в деревнях на юге Ливана.

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