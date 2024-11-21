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Подарил авто, а затем передумал: можно ли забрать подарок?

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  • 21.11.2024, 12:03
  • 2,358
Подарил авто, а затем передумал: можно ли забрать подарок?

Ответ адвоката.

Можно ли в Беларуси подарить машину, заключив договор дарения, а потом передумать и забрать авто?

О законодательстве в данной области рассказала адвокат Минской городской коллегии адвокатов Инесса Ловягина.

Специалист разъяснила: в таком договоре может быть обусловлено право дарителя отменить дарение в случае, если он переживет одаряемого (ст. 549 ГК).

Если такого пункта в документе нет, то дарение обратной силы не имеет.

Хорошенько надо подумать...

Кроме того, исполненный договор по соглашению сторон расторгнуть нельзя, даже когда и даритель, и одаряемый согласны вернуть все обратно. В данной ситуации одаряемый может только передарить или продать дарителю полученное от него имущество, пишет av.by.

Следует учитывать, что право дарителя отменить договор в случае, если он переживет одаряемого, не распространяется на обычные подарки небольшой стоимости – не выше 20-кратного размера базовой величины (в 2024 году это 800 рублей, в 2025-м будет 840 BYN).

Таким образом, поскольку договор дарения обратной силы не имеет, прежде чем его заключать, стоит оценить все риски, подчеркнула адвокат.

Напомним, в соответствии с Кодексом о браке и семье РБ все имущество, приобретенное супругами в период брака, независимо от того, на чьи деньги оно приобретено и на чье имя оформлено, считается общей совместной собственностью супругов.

Поэтому, если, к примеру, муж хочет подарить жене машину, необходимо заключить брачный договор, в котором прописать, что автомобиль является частной собственностью мужа. Если автомобиль также получен супругом в дар или передан ему по наследству, нужно просто оформить договор дарения у нотариуса или в ГАИ.

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