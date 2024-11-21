Путина припекло Anti-Colorados, Defence-Line

21.11.2024, 12:18

4,472

В отличие от российских «Сарматов», у американцев все работает как часы.

Как известно, когда Путина совсем припекает, у него запускается одна из двух систем реагирования. Первая – терроризм. Ему надо кого-то убить и не суть важно кого, беглого Скрипаля, оппозиционного Навального или же ударить по многоэтажке в Харькове, Одессе или Запорожье. Именно такое должно попустить его депрессивное состояние, на почве наследственного живодерства. Если же характер депрессии включает в себя ущемленное величие, то в таком случае необходимо самоудовлетвориться каким-то действием международного, но все равно – живодерского характера.

Например, он может показать страшный мультик о том, как его ракета или торпеда, непременно с ядерной боеголовкой, ударяет по крупному городу с узнаваемыми, американскими очертаниями. По идее, такие мультики должны внушать ужас оппонентам и тем самым – удовлетворять его уязвленное величие. Но с учетом того, что мультики делали те, кто учился у авторов серии наркоманских мультиков про Гену Крокодила и 48 попугаев, то перфоманс не выполнил поставленных задач и потому путинский «Катрусін кінозал» прикрыли.

Но вместо этого там стали практиковать испытания страшных ракет «Сармат» и «Авангард». Скажем так, эффекта устрашения достичь почти не удалось. Если не считать эффекта, достигнутого тяжелым химическим заражением своей территории в первом случае, и радиоактивным – во втором, то все остальное вполне можно оставить за скобками или аккуратно сложить в чемодан, где хранятся его наборы ДНК. Тем не менее, дед любит играться в такие игры и похоже на то, что без них он уже не может, как не может коксовый наркоман успокаиваться от самого процесса укладывания «дороги».

В общем, вот такие акты разрядки у него происходят регулярно и скорее циклично. Только вот никто не давал гарантий того, что такие игры созданы для одного игрока и что в них нельзя играть вдвоем, например. И вот в начале этой недели враг обнаружил, что НАТО вполне себе «игроспособно» и может провести перфоманс, который не может не заинтриговать тех, с кем и ведется эта игра. Понятно, что лапти просто не могли этого не заметить и в итоге так описали «ответный» компонент подобной игры:

«Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress провели учебное бомбометание на полигоне Cudgel, расположенном вблизи Калининградской области… Объединенное авиационное командование НАТО. Операция проводилась в координации с итальянскими и немецкими истребителями. Маневры включали сброс лазерно-наводимых бомб с высоты шесть километров. Это тренировочное мероприятие стало частью учений Vanguard Merlin – тактической программы, организованной ротационными силами США в Европе»

В рамках программы учений, бомбардировщики поднялись с авиабазы Милденхолл в Великобритании, после чего к ним присоединились истребители союзников и вышли к точке сброса. А профильные специалисты прямо говорят о том, что это была тренировка применения ядерных авиабомб, и что если бы бомберы разгрузились тем, что они могут донести до точки сброса, то через несколько минут, с политической карты можно было бы уверенно стирать «Калининградскую область». И в отличие от путинских Сарматов, Авангардов и Посейдонов, у американцев все работает как часы. Пэтриоты не дадут соврать.

Anti-Colorados, Defence-Line

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com