В Сеть утекли данные сотрудников Лицея БГУ
- 21.11.2024, 12:46
Предположительно, информация актуальна на 2022−2023 год.
В интернет утекли данные сотрудников Лицея БГУ. Об этом сообщил «Зеркалу» источник. В подтверждение своих слов он прислал таблицу с персональной информацией работников учреждения образования.
В Сеть утекли имена, фамилии, даты рождения, номера паспортов и личных электронных пропусков, домашние адреса, номера телефонов, рабочие почты.
В таблице, которая появилась на закрытых форумах, — персональная информация 195 человек. Мы сравнили доступный нам фрагмент со «слива» с имеющимися данными и подтвердили их аутентичность. Предположительно, информация актуальна на 2022−2023 год.
Как рассказал нам источник, утечка могла произойти после установки троянской программы на устройство одного из сотрудников администрации Лицея БГУ.