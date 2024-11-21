В Сеть утекли данные сотрудников Лицея БГУ 21.11.2024, 12:46

Предположительно, информация актуальна на 2022−2023 год.

В интернет утекли данные сотрудников Лицея БГУ. Об этом сообщил «Зеркалу» источник. В подтверждение своих слов он прислал таблицу с персональной информацией работников учреждения образования.

В Сеть утекли имена, фамилии, даты рождения, номера паспортов и личных электронных пропусков, домашние адреса, номера телефонов, рабочие почты.

В таблице, которая появилась на закрытых форумах, — персональная информация 195 человек. Мы сравнили доступный нам фрагмент со «слива» с имеющимися данными и подтвердили их аутентичность. Предположительно, информация актуальна на 2022−2023 год.

Как рассказал нам источник, утечка могла произойти после установки троянской программы на устройство одного из сотрудников администрации Лицея БГУ.

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