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Российский оккупант отказался расстреливать пленных воинов ВСУ, а час спустя сам попал в плен

  • 21.11.2024, 12:54
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Российский оккупант отказался расстреливать пленных воинов ВСУ, а час спустя сам попал в плен

Детали необычной истории.

Российский оккупант Арутюн Монголович Арутюнян отказался выполнить преступный приказ командира расстрелять пленных украинских военных. Менее чем через час он сам попал в плен и получил помощь от спасаемых.

Эту историю рассказал проект «Хочу жить». 20-летний Арутюн Арутюнян, солдат русской армии, был отправлен на фронт после подписания контракта.

В феврале 2024 года, во время боев под Авдеевкой, он вместе с напарником захватил в плен двух украинских военных. По рации командир отдал приказ расстрелять пленных, но Арутюн отказался. Менее чем через час, это решение спасло ему жизнь.

Вскоре украинские силы контратаковали и Артуюн с товарищами оказались в тяжелом положении. Большинство из них погибли, а Арутюн получил тяжелое ранение и упал в блиндаж, где находились те же украинские солдаты. Они оказали ему помощь, после чего сдали в плен.

Если бы оккупант выполнил приказ командира, эта история завершилась бы иначе. Но его решение спасло не только украинских военных, но и его самого.

Напомним, недавно стало известно, что 18 октября российские военные расстреляли двух пленных украинских защитников вблизи Селидового Покровского района.

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