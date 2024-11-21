Российский оккупант отказался расстреливать пленных воинов ВСУ, а час спустя сам попал в плен 21.11.2024, 12:54

2,000

Детали необычной истории.

Российский оккупант Арутюн Монголович Арутюнян отказался выполнить преступный приказ командира расстрелять пленных украинских военных. Менее чем через час он сам попал в плен и получил помощь от спасаемых.

Эту историю рассказал проект «Хочу жить». 20-летний Арутюн Арутюнян, солдат русской армии, был отправлен на фронт после подписания контракта.

В феврале 2024 года, во время боев под Авдеевкой, он вместе с напарником захватил в плен двух украинских военных. По рации командир отдал приказ расстрелять пленных, но Арутюн отказался. Менее чем через час, это решение спасло ему жизнь.

Вскоре украинские силы контратаковали и Артуюн с товарищами оказались в тяжелом положении. Большинство из них погибли, а Арутюн получил тяжелое ранение и упал в блиндаж, где находились те же украинские солдаты. Они оказали ему помощь, после чего сдали в плен.

Если бы оккупант выполнил приказ командира, эта история завершилась бы иначе. Но его решение спасло не только украинских военных, но и его самого.

Напомним, недавно стало известно, что 18 октября российские военные расстреляли двух пленных украинских защитников вблизи Селидового Покровского района.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com