Неизвестные дроны атаковали Ахтубинск в России 3 21.11.2024, 13:07

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В городе начался переполох.

В России жалуются на очередную атаку беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). На этот раз дроны залетели в Ахтубинск Астраханской области.

Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Сообщения об атаке дронов появились в 09:40 по минскому времени. В том же числе перед этим под обстрел попала соседняя Волгоградская область.

Власти города призвали своих граждан находиться дома и найти ближайшее укрытие.

В настоящее время другие подробности атаки на Астраханскую область неизвестны.

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