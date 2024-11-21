Неизвестные дроны атаковали Ахтубинск в России

Неизвестные дроны атаковали Ахтубинск в России3
- 21.11.2024, 13:07
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В городе начался переполох.
В России жалуются на очередную атаку беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). На этот раз дроны залетели в Ахтубинск Астраханской области.
Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Сообщения об атаке дронов появились в 09:40 по минскому времени. В том же числе перед этим под обстрел попала соседняя Волгоградская область.
Власти города призвали своих граждан находиться дома и найти ближайшее укрытие.
В настоящее время другие подробности атаки на Астраханскую область неизвестны.