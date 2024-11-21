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Ситуация на валютном рынке Беларуси продолжает накаляться

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  • 21.11.2024, 13:16
  • 2,076
Ситуация на валютном рынке Беларуси продолжает накаляться

Что происходит в обменниках с курсами доллара и евро.

На валютном рынке по-прежнему неспокойно: 21 ноября курс доллара продолжает дорожать как на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, так и в обменниках. «Зеркало» посмотрело, в каких банках выгоднее всего покупать доллары, а в каких — евро.

Что происходит на торгах?

Доллар и евро дорожают 21 ноября на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже. Так, американская валюта прибавила 0,37% — до 3,4133 рубля, а евро — 0,21% (до 3,5919 рубля). Данные на 12.03. Торги продолжаются.

Какие курсы валют в обменниках?

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,43 рубля («Беларусбанк»), а ниже всего — 3,408 рубля («БСБ Банк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Банк Решение», «Банк РРБ», «Беларусбанк», «Нео Банк Азия», «Технобанк» — 3,405 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,64 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «Технобанке» (3,59 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «Банк Дабрабыт», «БСБ Банк», «Паритетбанк», «Статусбанк», «Технобанк» — 3,592 рубля.

Курс покупки банками российского рубля выше всего в «Банке ВТБ», «Банке Решение», «БНБ-Банке», «БСБ Банке», «Паритетбанке», «Статусбанке» — 3,385 рубля за 100 российских рублей.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,43 рубля за 100 российских рублей («Банк БелВЭБ»), а самый низкий — 3,392 рубля («Банк ВТБ», «Банк Решение», «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Паритетбанк», «Статусбанк»).

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