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Ракета распадается на шесть боевых частей, а те еще на шесть: видео атаки на Днепр межконтинентальной баллистикой

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  • 21.11.2024, 13:21
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Ракета распадается на шесть боевых частей, а те еще на шесть: видео атаки на Днепр межконтинентальной баллистикой

Эксперты считают, что Кремль запустил МБР РС-26 «Рубеж».

Рано утром 21 ноября в 5:17 Россия атаковала Днепр межконтинентальной баллистикой, а спустя еще два часа – крылатыми ракетами «Х-101».

Военные эксперты уже сходятся во мнении, что Кремль запустил МБР РС-26 «Рубеж», информирует Supernova+.

Еще вчера росСМИ анонсировали удары по Украине с помощью новой ракеты, которую обещали запустить с территории Астраханской области.

Позже в Сети появились кадры, на которых можно увидеть минимум 6 прилетов боевых частей МБР «Рубеж».

Согласно международному договору, страны, у которых есть МБР, обязаны предупреждать о готовящемся ударе. Не исключено, что именно поэтому вчера все иностранные посольства в Украине подняли панику.

Эксперты говорят, что такие ракеты необходимо сбивать до того, как она сбрасывает боевые блоки. В противном случае системам ПВО придется сбивать каждый из 6 блоков по отдельности. Проблема заключается в том, что враг может сделать боевым только один блок, а остальные пять – обманки, однако системам ПВО придется тратить ракеты на все 6 блоков.

Под ударами оказался объект критической инфраструктуры и одно из предприятий Днепра. Также под ударами оказался центр реабилитации для людей с инвалидностью, частные дома и гаражи. Ранения получили два человека: мужчина и женщина.

Ракеты типа «Рубеж», «Тополь» и «Ярс» предназначены для нанесения ядерного удара.

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