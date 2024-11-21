В Беларуси введут пенсионное новшество для мужчин 21.11.2024, 13:32

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Но затронет оно не всех.

В Беларуси с 1 января 2025 года введут одно изменение для мужчин. Если конкретнее, то новшество касается досрочного выхода на пенсию по возрасту, пишет «Зеркало».

С 2025 года мужчины в Беларуси смогут выходить на досрочную пенсию по возрасту, если они воспитали ребенка с инвалидностью. Но есть важное условие — сделали это без участия матери.

Досрочную пенсию взамен мамы назначат отцу, когда ему исполнится 58 лет (женщины — в 53 года).

Стандартный пенсионный возраст в Беларуси составляет 58 лет для женщин и 63 года для мужчин. В Минтруда накануне заявили, что вопрос дальнейшего повышения этого показателя «на повестке не стоит».

Но для этого нужно выполнить несколько требований. Первое — воспитать ребенка минимум до 8 лет. Если он по каким-то причинам не доживет до этого возраста, то досрочной пенсии не будет (это правило касается и женщин).

Еще одно условие для мужчины — стаж работы не меньше 25 лет. Из них 5 лет страхового стажа, то есть с уплатой страховых взносов в Фонд соцзащиты населения. Для матерей эти требования отличаются — стаж работы не меньше 20 лет (из них — 5 лет страхового).

А как сейчас это (не) работает?

«Сегодня такая пенсия отцу может быть назначена только после того, как мать ребенка сформировала право на эту пенсию и отказалась от нее в пользу отца либо не успела воспользоваться своим правом в связи со смертью», — поясняют в Минтруда.

На практике в этой схеме есть ловушка: мать не может отказаться от досрочной пенсии по возрасту в пользу отца, если у нее самой нет права на такие выплаты. К примеру, если ей не исполнилось еще 53 года или не хватает стажа. Причем достаточно одного невыполненного условия, чтобы женщине не полагалась досрочная пенсия по возрасту. И даже если мужчина в подобной ситуации подходит под требования для таких выплат, он не сможет их получать, даже если мать ребенка согласна на это.

«В случае невыполнения одного из условий права на досрочную пенсию у матери ребенка-инвалида по данному основанию не возникает, следовательно, не будет права на данный вид пенсии и у отца ребенка-инвалида (инвалида с детства)», — уточняют комитете по труду, занятости и соцзащите населения Брестского облисполкома.

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