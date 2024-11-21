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«Купили квартиру в четыре раза дешевле, чем в столице»

  • 21.11.2024, 14:15
«Купили квартиру в четыре раза дешевле, чем в столице»

Как переезд из Минска в Витебск помог семье выбраться из кризиса.

Ирина с мужем и детьми планировали переехать из Беларуси к морю, но пока переехали из Минска в Витебск – ничуть не потеряли в уровне жизни и даже наоборот, преуспели. СityDog.io продолжает рассказывать про жизнь в регионах: сегодня – о преимуществах самого северного областного города страны.

Как семья оказалась в Витебске: «Этот переезд рассматривали скорее как способ выйти из кризиса»

– По сути, в Витебск нас занесло довольно случайно, – рассказывает Ирина. – В Минске мы с мужем строили две квартиры: в одной хотели жить, а другую – сдавать, такой вот вполне стандартный план. Но когда достроили одну и уже начали делать в ней ремонт, поняли, что вторую не вытянем. Тем не менее, вложиться хотелось именно в недвижимость, и мы решили рассматривать регионы.

Ни я, ни супруг особо не ездили по Беларуси, так что положились на совет друга, который давно занимается квартирами: он порекомендовал обратить внимание на Витебск – мол, самое дешевое жилье именно там. Недолго думая, нашли риэлтора, который подобрал несколько вариантов, и остановились на понравившемся. И при том, что не бывали в этом городе вообще ни разу, уже договорились о покупке.

Тем не менее, переезжать в Витебск мы не собирались – планировали уехать жить в морю, а квартиры в обоих городах сдавать. Но планы пришлось изменить: у нас довольно сильно просели доходы, и мы приняли решение переехать в Витебск, чтобы доделать здесь ремонт своими силами, поскорее сдать это жилье и начать получать с него хоть какие-то деньги.

Мы не отказались от своей мечты – просто решили ее отложить. И этот переезд рассматривали скорее как способ выйти из кризиса. В Минске квартиры дорогие, и аренда приносит неплохие деньги, но я предпринимательница, и голова у меня работает все время – так что и в Витебске нашлась отличная схема.

Квартиру тут мы закончили, сделали в ней дизайнерский ремонт и стали сдавать посуточно, что приносит намного больше, чем долгосрочная аренда – особенно в летний сезон, когда тут фестиваль и много туристов. А сами сняли вариант попроще. По итогу неожиданно с витебской квартиры стало приходить больше доходов, чем с минской – хотя по стоимости она в четыре раза дешевле.

Что по ценам? «Квартиры по 150-200 долларов: и однокомнатные, и двухкомнатные, и трехкомнатные»

В Витебске действительно дешевое жилье – особенно по сравнению с Минском. Если «однушку» в столице можно найти минимум за 300 долларов в месяц, а с хорошим ремонтом – и за все 400, то здесь квартиры стоят по 150-200 долларов. Причем, любые: и однокомнатные, и двухкомнатные, и трехкомнатные. И это существенная разница.

Если говорить о покупке, цены тоже заметно отличаются: «однушку» без ремонта в хорошем центральном районе Витебска можно купить тысяч за 20 тысяч долларов. В Минске – это 40 тысяч, и то на окраине.

При этом в остальном ценник вполне себе минский. Например, стоимость товаров в магазинах вообще не отличаются, в заведениях тоже дорого. Но если в Минске я знала, где поесть прилично и за вменяемые деньги, то поначалу, когда заезжала тут в первые попавшиеся места, была в шоке от цен. Бизнес ланч – в среднем рублей 15, ужин – около 50. Конечно, есть заведения на разный кошелек, но даже россияне, которых тут много, отмечают, что в Витебске порой дороже, чем в российских городах.

Думаю, для людей, которые ходят на среднестатистическую работу и получают среднестатистическую зарплату, тут бывает дороговато, и уровень жизни в городе явно не самый высокий. Но в то же время здесь хватает и бизнесменов, и предпринимателей, и людей, которые живут очень хорошо – как, впрочем, и везде.

Как живется в Витебске после Минска: «Культура вождения отсутствует напрочь»

Мы переехали в Витебск уже два с половиной года назад, и первое впечатление от города было очень хорошим: небольшой и уютный, где даже не особо нужен транспорт, если живешь, как мы, в центре, – все в шаговой доступности. В отличие от Минска, где еще попробуй доберись из одной точки в другую.

Красивый и приятный центр, хватает музеев, выставок и культурных мест, масса кафе, баров и ресторанов. Интересный рельеф города – в Минске же все совсем плоско. И экология получше: у нас дом на набережной, рядом транспортный узел, но открываешь окно – а воздух свежий, чистый. Я, конечно, не замеряла, но по ощущениям куда лучше, чем в столице.

И все же к третьему году тут стало скучновато, а также открылись и некоторые минусы города. Так, например, очень не хватает аквапарка – дети любят, так что приходится ездить в другие места. Есть и свои нюансы с продуктовыми магазинами: кроме сетей, к которым мы привыкли, типа «Гиппо», «Соседей» и «Евроопта», тут много местных точек. И это буквально магазины-музеи, которые настолько сильно устарели и по ассортименту, и по интерьеру, и по сервису, что я вообще не понимаю, зачем они нужны. Может быть для того, чтобы вспомнить, как мы жили в 80-х? В Витебске таких и правда очень много, так что, если вам хочется иметь нормальный современный супермаркет возле дома, с этим могут быть проблемы.

А еще одна особенность города, которую я заметила сразу же, – сильное отличие между минчанами и витеблянами в манере вождения. Если в Минске я чувствую себя комфортно и уверенно, знаю, что мне уступят и я легко перестрось, то в Витебске культура вождения отсутствует напрочь. Здесь совсем не принято уступать – ездят как бараны, так что первое время это было для меня шоком.

«Минск хорош, когда тебе 20 с небольшим, во главе угла карьера и самореализация – но когда тебе за 40, все это уже не нужно»

Минск для меня не родной город, и я легко меняю место жительства, но и моему мужу-минчанину переезд дался легко – тем более, сейчас он работает в Европе, и в Витебске почти не бывает.

Конечно, большинство наших друзей остались в столице, но я человек общительный, и довольно быстро обзавелась тут новым кругом. Во-первых, здесь уже жила знакомая моего близкого минского друга, а, во-вторых, пока обживались на новом месте, делали ремонт и ходили на презентации на тему недвижимости, знакомства завелись как-то сами собой. Новые приятели стали показывать мне город, достопримечательности и интересные места, мы начали ходить друг к другу в гости. А если есть необходимость пообщаться со старыми друзьями, еду в Минск или приглашаю их к себе.

Детям пришлось сложнее: они сначала переживали, скучали по своим компаниям, так что первое время ездили в Минск довольно часто. Но в последний год почти перестали: переезд как раз выпал на их подростковый возраст, когда друзей начинают искать не из-за общей песочницы, а из-за общих интересов. Так что пути с минскими ребятами постепенно разошлись, а тут нашлись новые друзья. Да и общение у детей теперь в основном онлайн, так что с этим проблем нет.

Конечно, за годы жизни в Минске случилось много хорошего и важного, но по городу я совсем не скучаю – хочется наоборот чего-то нового, двигаться дальше. Да и большим городом я уже наелась: он был кстати в мои 20 с небольшим, когда во главе угла была карьера и самореализация, но когда тебе за 40, все это уже не нужно. К тому же я работаю из дома, и у меня нет какой-то привязке к определенной локации.

Дети тоже не хотят возвращаться – планируют поступать в Европу. Да и вообще мы в целом больше топим за развитие мышления, а не за локацию. Потому что дело ведь совсем не в городе: можно и в Минске можно жить плохо, а в регионе хорошо. А иногда полезен и такой опыт – я даже многим знакомым, у кого какой-то кризис или бизнес просел, советую на время переехать в Витебск: уровень жизни не изменится, а расходы заметно сократятся.

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