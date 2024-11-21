Эксперт по ракетному оружию: Войскам КНДР будет несладко 1 21.11.2024, 14:39

2,528

Удары ВСУ вглубь России перепишут «ситуацию на земле».

Северокорейские войска абсолютно нивелируются, если Силы обороны Украины начнут использовать дальнобойное оружие вглубь территории РФ. Особенно, в Курской области.

Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ высказал политтехнолог, эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков.

«Что касается американского разрешения на ATACMS и немедленно разрешения на Storm Shadow и SCALP EG французские и британские, они способны нивелировать наличие 10-12 тыс. северокорейских бойцов, которые переброшены в Курскую область.

Они же не просто приехали там с российскими автоматами, у них есть своя реактивная артиллерия, то есть системы залпового огня, у них есть обычная артиллерия, поэтому, чтобы все вот это нивелировать, чтобы они не смогли вытеснить Вооруженные силы Украины из Курской области, а это является принципиальным как раз для начала переговоров, вот как раз дальнобойное вооружение, дальнобойные ракеты способны удержать ситуацию», - сказал он.

Кроме этого, он указывает на важный момент, что в стране-агрессоре РФ практически перестали употреблять выражение «с учетом ситуации на земле».

«Они это имели в виду, что вот сколько мы захватили, теперь это будет наше, а дальше мы поторгуемся. Сейчас эта формула предполагает, что часть Курской территории отходит к Украине «с учетом ситуации на земле».

Вот удержать «ситуацию на земле» дальнобойное оружие поможет. Переломить ход боевых действий - вряд ли, поскольку тут не в качестве этого оружия дело, не в разрешениях, а в количестве. Если бы у нас были не десятки ракет, а сотни ракет, вот тогда да, это бы повлияло существенно», - сказал Кочетков.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com