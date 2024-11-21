Доллар в Беларуси установил новый исторический максимум
- 21.11.2024, 14:46
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Американская валюта дорожает десятые торги подряд.
На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 21 ноября доллар снова подорожал и установил очередной исторический максимум по отношению к белорусскому рублю.
Доллар подорожал на 0,42% — до 3,415 рубля. Напомним, последний раз доллар устанавливал исторический максимум 20 ноября этого года.
Евро подорожал на 0,24% — до 3,5928 рубля.
Российский рубль подешевел на 0,08% — до 3,3927 рубля за 100 российских рублей.
Юань стал дороже на 0,38% — до 4,7114 рубля за 10 юаней.