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Доллар в Беларуси установил новый исторический максимум

  • 21.11.2024, 14:46
  • 3,302
Доллар в Беларуси установил новый исторический максимум

Американская валюта дорожает десятые торги подряд.

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 21 ноября доллар снова подорожал и установил очередной исторический максимум по отношению к белорусскому рублю.

Доллар подорожал на 0,42% — до 3,415 рубля. Напомним, последний раз доллар устанавливал исторический максимум 20 ноября этого года.

Евро подорожал на 0,24% — до 3,5928 рубля.

Российский рубль подешевел на 0,08% — до 3,3927 рубля за 100 российских рублей.

Юань стал дороже на 0,38% — до 4,7114 рубля за 10 юаней.

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