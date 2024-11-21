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В России заканчиваются патроны для биатлона

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  • 21.11.2024, 14:57
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В России заканчиваются патроны для биатлона

Дефицит возник из-за санкций.

Российские биатлонисты столкнулись с серьезным дефицитом качественных иностранных патронов, что ощутимо сказывается на их результатах, выяснил РБК. О проблеме, в частности, рассказал чемпион мира 2017 года Антон Бабиков. После масс-старта на Кубке Международной лиги клубного биатлона, где он занял лишь 23-е место, допустив восемь промахов, спортсмен связал свои неудачи с качеством боеприпасов. Бабиков добавил, что, если ситуация не изменится, он может завершить карьеру.

Дефицит патронов подтвердил и двукратный призер Олимпиады Александр Логинов. «Если раньше могли перед сезоном отстреливать около 15–20 партий, то сейчас дай бог, если 3–4 партии находим», — пояснил он.

Причиной сложившейся ситуации стали международные санкции. На протяжении десятилетий российские биатлонисты использовали патроны, произведенные финским заводом Lapua, который позднее перебазировался в Германию. Однако после нападения России на Украину поставки прекратились.

Тренер сборной России по стрельбе Максим Максимов еще в 2023 году подчеркивал, что отечественные боеприпасы существенно уступают по качеству иностранным. Спортсмены сборной пытались закупать импортные патроны в обход санкций, но сталкивались с логистическими трудностями. Сейчас возможность приобрести боеприпасы высокого качества практически исчезла, рассказали источники РБК.

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) и трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев отметил, что муниципальные и региональные команды испытывают особенные трудности. «За последние несколько лет стоимость патронов российского производства выросла в разы. Поэтому, конечно, муниципальные и региональные спортивные учреждения не имеют финансовых возможностей закупать такие патроны в необходимом количестве», — сказал он. При этом Ростовцев уточнил, что ситуация в сборной России менее критична: «Сборная России так или иначе решает вопросы. Конечно, не так, как бы хотелось, как это было раньше».

Глава СБР Виктор Майгуров заверил, что у национальной сборной с боеприпасами все в порядке. «Один спортсмен дал короткое эмоциональное интервью. И что? Если у него есть какие-то проблемы, то, может быть, у отдельно взятого спортсмена, но не значит, что у всех. У нас [федерации] есть возможность приобрести патроны», — сказал он.

С ним, однако, не согласился телекомментатор Дмитрий Губерниев, отметив: если Майгуров сказал, что никаких проблем нет, значит, они есть. «Тем более что внутри СБР они это обсуждают с точки зрения нехватки, значит, Виктор Майгуров не справляется со своей работой. Я бы на его месте крайне осторожно относился к заявлениям, что у нас все в порядке с патронами», — подчеркнул он.

Губерниев добавил, что иностранные патроны «хрен достанешь» и они дорого стоят, а к отечественным «есть вопросы». «Мы можем в конечном счете и вид спорта потерять», — подытожил комментатор.

О том, что большая часть российских спортивных федераций зависит от импорта, а потенциал замещения зарубежного инвентаря невелик, еще в 2023 году говорил Азат Кадыров — на тот момент заместитель министра спорта РФ. «Можно сказать, что большая часть (российских спортивных. — ТМТ) федераций импортозависимые. Потенциал импортозамещения есть, но он небольшой. Есть информация от федераций, что замещать те или иные позиции просто нерентабельно», — сетовал он.

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