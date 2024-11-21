Удар Storm Shadow под Курском: там сидели «очень уважаемые» генералы 6 21.11.2024, 15:10

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Эксперт рассказал, кого могли поразить ВСУ.

Поражение российского командования во время атаки Силы обороны Украины ракетами Storm Shadow по Курской области - это лишь предположение, которое можно объяснить фактами. Об этом в эфире Radio NV заявил главный редактор военно-аналитического издания Defense Express Олег Катков.

«Это не просто куда-то влепить. Это масштабная операция, с использованием значительного количества разнообразных средств поражения. Я не сомневаюсь, что могли запустить даже 12 Storm Shadow. Но банально взрывов на видео [которое появилось в сети] слышно более 15. И это человек начал снимать не сразу», - сказал Катков.

Эксперт также объяснил, почему речь идет именно о поражении углубленного командного пункта, а не отдельных зданий на территории комплекса.

«Есть информация, что именно в районе этого санатория есть так называемый узел связи. И я гарантирую, учитывая все - на территории объекта, который охраняется федеральной службой охраны РФ. Там не может быть какой-то подвал, в котором сидят два прапорщика в обнимку с телеграфом. Он углубленный, ведь есть спутниковый снимок, там нет большого количества зданий», - пояснил Катков.

Еще одним признаком, что в этом месте был расположен командный пункт является видео с дронов, на котором видно, как ракеты бьют в одно и то же место, говорит эксперт.

«Они пробивают слой земли, чтобы поразить то, что находится под ней. Учитывая классовость объекта, санаторий, который в подчинении лично Кремля - речь идет об очень важном командном пункте. Учитывая, что это Курская область - кто там может быть размещен с точки зрения эффективности? Очевидно там сидели очень уважаемые генералы, которые спокойно себе ночевали в санатории», - отметил Катков.

Кроме того, он добавил, что в этом убежище могли также быть и командиры северокорейских войск, которые приехали вместе с армией КНДР в Курскую область.

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