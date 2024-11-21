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Под Минском выставили на продажу самую дорогую дачу в Беларуси

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  • 21.11.2024, 15:22
  • 1,502
Под Минском выставили на продажу самую дорогую дачу в Беларуси

За «эксклюзивный загородный дом» просят пять миллионов долларов.

Мир белорусской недвижимости не перестаёт удивлять. Так, на одной из Интернет-площадок по продаже жилья появилось уникальное предложение: «эксклюзивный загородный дом» стоимостью 5 миллионов долларов. Коттедж находится в 15 километрах от Минска, рядом с Юхновским заповедником. На сегодняшний день это самая дорогая дача в Беларуси, пишет «Телеграф».

По словам продавцов, загородный дом возвели в классическом стиле по индивидуальному проекту в экологически чистом районе. «Шикарный интерьер в дворцовом стиле» дополнили «изысканной мебелью» итальянских фабрик, которые, по словам владельцев, подчёркивают «роскошное убранство». Санузлы на «даче» отделали плиткой Versace, а кухню укомплектовали техникой премиальных брендов из Германии и Франции.

Стоит всё это ни много ни мало — 5 миллионов долларов, или 17 миллионов 3500 белорусских рублей. Правда, есть нюанс. В самом описании коттеджа сказано, что цена другая — 9 миллионов рублей.

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