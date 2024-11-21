В Могилеве городские власти проводят странный конкурс 1 21.11.2024, 15:55

Хотят застроить жильем исторический центр города в обход закона.

Могилевский горисполком опубликовал на своем сайте сообщение о проведении конкурса на лучшие архитектурно-планировочные концепции многоквартирной жилой застройки центральной части Могилева. Проекты будут приниматься до 30 ноября, пишет «Наша Нива».

Под архитектурно-планировочные концепции многоквартирной жилой застройки отводятся два участка вдоль реки Дубровенки, притока Днепра. Первый ограничен улицами Бурденко, Лазаренко и Правая Дубровенка. Второй — районом проспекта Мира, 1-м Крутым переулком и улицей Левая Дубровенка.

При этом игнорируются главные градостроительные документы, которые определяют развитие города. Организаторы проекта не учитывают генеральный план города 2003 года и проект зон охраны исторического центра Могилева и прилегающих территорий, утвержденный Минкультуры летом 2023 года.

В генеральном плане Могилева 2003 года оба участка почти полностью обозначены желтым цветом, то есть там оставляется существующая усадебная застройка. В марте 2023 года был утвержден новый генеральный план, который почему-то не упоминается. В нем никаких кардинальных изменений вокруг Дубровенки не произошло — по-прежнему градостроители планируют сохранить историческую усадебную застройку по оба берега реки.

Согласно проекту зон охраны большую часть первого участка, для которого в горисполкоме предлагают сварить концепцию застройки, занимает Виленское предместье, исторический район Могилева, который возник вдоль дороги на Вильнюс. Предместье разделено на несколько зон.

У самой Дубровенки широкой полосой, захватывающей глубокие овраги, проходит зона охраны ландшафта, где запрещено любое строительство, кроме рекреационного. Остальная территория предместья разделена на две зоны, в одной, ближе к реке, запрещено строить выше 11 м (примерно 3 этажа), в другой, большей, запрещено строить выше 17 м (примерно 5 этажей). Кроме всего прочего, большая часть предместья является памятником археологии, что накладывает дополнительные обязательства.

Предместье сегодня непривлекательно для застройщиков, поскольку они считают невыгодным для себя строить ниже 5 этажей, а тем более им здесь нужно заниматься сносом существующей застройки и предоставлением жилья выселенным жителям.

Участок по ту сторону реки почти полностью находится в зоне охраны ландшафта с тем же полным запретом на строительство. Впрочем, до принятия этого документа, сюда удалось впихнуть многоквартирный дом, разрушив для него старый хлебозавод. Но опыт оказался не очень удачным. Узкий участок и крутой склон плато, на котором стоит исторический центр, сильно ограничивают возможности — невозможно создать ни полноценный двор, ни места для парковки, а половина квартир смотрит в овраг.

Проведение конкурса на застройку этих участков выглядит очень странно и подозрительно с учетом игнорирования почти полного запрета на строительство, заложенного генпланом и проектом зон охраны.

В целом местные власти чрезвычайно редко проводят конкурсы, особенно с большой денежной премией. Единственный раз Могилевский горисполком проводил такой конкурс в 2022 году, предлагая разработать концепцию развития городской среды. Больше всего своих «проектов» тогда подал Виталий Роговцов из «Могилевгражданпроекта», известный как автор проектов Триумфальной арки на въезде из Минска, музея на Буйницком поле в форме большого советского ордена и музея царской семьи, для реализации которого планируют снести замчище и старейший парк города.

Тогда же на конкурс выносился очередной проект застройки левого берега Дубровенки многоквартирными домами и таунхаусами.

Комиссия при выборе победителей будет смотреть на «возможность реализации проекта» и «экономически обоснованный расчет затрат на реализацию проекта по месту его размещения».

Застройщики активно ищут места в Могилеве, где можно было бы наиболее выгодно построить очередную многоэтажку. В некоторых организациях даже существует премия для сотрудников, которые смогут найти в городе место, которое можно уплотнить. Такие дома наиболее привлекательны — здесь нет шума и грязи стройки вокруг, все обжито, нет проблем с инфраструктурой и транспортом. Но таких мест в городе почти не осталось.

Теперь застройщики смотрят на большие массивы усадебной застройки, которые окружают историческое ядро города. Они привлекательны своим расположением недалеко от центра и наличием рекреационных зон, которых не так много в городе. Но зажатость в частном секторе, необходимость сноса и компенсаций жителям делает точечную застройку не очень выгодной.

А вот возведение целого спального района с домами максимально возможной этажности с лихвой компенсирует затраты. Но все это запрещают градостроительные документы.

Вероятно, могилевские власти решили помочь строительным городам решить эту проблему.

Выглядит так, что этот конкурс делается с конкретной целью — получить какие-то красивые картинки, с которыми можно будет ходить по министерствам и ведомствам и убеждать изменить регламенты, чтобы позволить строить в центре города.

Могилев имеет свою особую традицию деревянного зодчества, которая уступает разве что традиции Гомеля. На участках, которые хотят застроить многоквартирными домами, до сих пор остается немало старых, дореволюционных деревянных домов с богатым декором, но ни один из них не взят под охрану.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com