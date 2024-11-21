Кремлевский Марио 5 Сергей Климовский

21.11.2024, 16:04

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Похоже, РФ надоела даже окружению Путина.

План Эрдогана с заморозкой войны на текущей линии фронта и совпадающий с планом Трампа, который ему приписали недоброжелатели, оказался мистификацией «Блумберг». Не мистификацией оказалась мгновенная реакция кремлевцев, заявивших через Пескова – нам такое не подходит, хотим еще четыре области Украины, помимо Крыма. Параллельно набирает обороты сюжет, напомнивший о мультфильме «Ограбление по-итальянски» (1978 г.).

Сюжет мультфильма – многодетный Марио, потомок князей, 12 лет обещал жене, теще, друзьям, бармену, продавцам и даже полиции ограбить банк. За это брал все в кредит под будущее ограбление. Весь квартал знал – Марио ограбит банк. В итоге друзья принесли Марио на руках к банку, полицейский открыл ему двери, а банкиры прикатили деньги на тележке. Все были счастливы, Марио, наконец, ограбит банк и расплатится по долгам, что тот и сделал, оставшись снова без денег.

На следующий день после массированной ракетной атаки 17 ноября РФ по Украине в мире начался новый виток «Марио пошел грабить банк!». В смысле – Байден дал ракеты Украине и разрешение бить ими вглубь РФ.

Первыми произнесли это «Нью-Йорк Таймс» и «Рейтер», ссылаясь на свои источники. Сами источники молчали. Байден, находясь в Рио-де-Жанейро, до сих пор ничего об этом не сказал. Джон Файнер, помощник Салливана, тоже отказался что-либо говорить об этом, отвечая 18 ноября на вопрос, дал Байден или нет ракеты и разрешение.

После этого друзья, враги и колеблющиеся дружно понесли на языках Байдена к банку, то есть к ракетам и разрешению. С 18 по 19 ноября не только газеты и аналитики, но также чиновники и политики стали уверенно заявлять – Байден разрешение подписал и ракеты дал. Одни отзывались об этом позитивно, другие негативно.

В этом хоре быстро затерялся пост сына Трампа, взбудораживший часть украинцев. В нем Дональд-младший лаконично написал – Байден начал третью мировую войну в угоду ВПК. Де-факто Дональд-младший вернул фракции «прогрессистов» Обамы их нарратив с целью не столько рассчитаться за прошлое, сколько с прицелом на будущее. В том, что фракция Обамы после инаугурации начнет вопить – «вождь реднеков и агент корпораций» Трамп начал третью мировую войну в угоду ВПК, можно не сомневаться.

В это время в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября преспокойно заседала «Двадцатка», которая говорила о чем угодно, но не о мировой войне. «Двадцатка» опасалась больше президента Аргентины, чем третьей мировой войны, так как он угрожал устроить мировую революцию и не подписывать итоговое коммюнике.

Жена президента Бразилии на саммите объявила в очередной раз войну Илону Маску и заявила, что не боится его. Третье место занял Макрон, когда на общем фотографировании пожал руку и что-то сказал Лаврову. В ФСБ насторожились, может Лавров французский агент с позывным «Унылая лошадь»? Байдена и АТАКАМС на собрании специально не обсуждали.

Если открутить назад, то тема Байден и АТАКАМС как средства измерения глубины РФ появилась в мае после попытки рашистов наступать на Харьков и захвата ими Волчанска. С тех пор она не стихала и активизировалась вновь с сентября, когда в Курскую область вошла армия КНДР. Байден с мая говорил, что даст Украине АТАКАМС для измерения РФ, но не знает когда. Намекал, что после выборов, и что готов остаться ради этого на второй срок. Байден откладывал измерение РФ на потом также, как Марио ограбление банка.

После ракетной атаки рашистов 17 ноября на энергетику Украины друзья и Демпартия не выдержали и объявили: Байден согласен, чтобы украинцы измеряли РФ. Пусть потом Трамп разбирается с результатами измерений, а то достал разговорами, что дал Украине «Джавелины». Зато мы дали АТАКАМС и может с полным правом претендовать на лавры победителей, а партия Трампа пусть подвинется.

В ситуации Марио оказались не только Байден, но также Зеленский и «Путин».

Зеленский тоже весь год обещал сокрушительные удары возмездия по РФ, в том числе и ракетами нашего производства. Буданов давно хвастается, что может замочить «Путина» в сортире, но «Путиных» в Кремле столько, что не знает, с какого начать. В общем, все как-то откладывалось, вместе с кофе в Ялте и выходом на границу 1991 г.

Коллективный «Путин» тоже с весны 2022 г. говорил, что он нанесет удар по Польше за транзит оружия в Украину, по Британии и т.д. Возможно ядерный и без объявления войны. Перед Первым саммитом мира заявил, если Байден даст Украине ракеты, то я отвечу ему. То есть, объявлю войну США и НАТО, и может быть Украине, наконец. Эту видеозапись сейчас по новой прокрутили все крупные СМИ в РФ. Но коллектив «Путиных» тоже еще тот Марио, который никак не решится объявить войну США и НАТО.

Когда кремлевцы увидели, как Байдена несут на руках к разрешению об АТАКАМС, то решили, им тоже надо куда-то отнести своего Марио. Особенно, когда поняли, как красиво развел их «Блумберг» с мифическим планом Эрдогана.

В результате «Путин» подписал 19 ноября сверхновую ядерную доктрину РФ, куда к четырем пунктам добавил пятый о нанесении ядерного удара в случае обстрела войск РФ в любой точке планеты. Песков уточнил, что это о ядерных ударах по Украине, если она нанесет удар импортными ракетами. Уточнение важное, так как военных РФ регулярно убивают в Мали, Судане, ЦАР, Сирии, Ливии, а также в оккупированных ею государствах Северного Кавказа.

Губернатор Брянской области в этот день очень кстати заявил, что уже сбил пять ракет АТАКАМС и одна из них упала на воинскую часть и учинила пожар в ней. Самое время нанести ядерный удар по Украине, пока Зеленский не нанес тот ракетный удар, который пообещал 18 ноября. Зеленский отказался комментировать бред брянского губернатора, у которого украинские дроны одним движением языка превратились в АТАКАМС.

Кремлевцы выстроили себе схему по аналогии со своим нападением на Финляндию в 1939 г., обвиненную ими в минометном обстреле границы. Но объявление войны США и НАТО кремлевский Марио опять отложил и пытается заменить объявлением о ядерном ударе по Украине без объявления войны.

От всего этого резко поплохело Лаврову в Рио-де-Жанейро. Он представил, что ему опять не заправят самолет и придется выбираться из Бразилии автостопом. Поэтому он сходу выпалил: «Мы находимся на передовой, в Генеральной Ассамблее ООН, в Совете Безопасности и в МАГАТЭ, защищая мир, которому не угрожает ядерное оружие. И в декларации, которую мы приняли на саммите G20, говорится о том, что мы хотим двигаться к миру, свободному от ядерного оружия. Это наша позиция».

Похоже, Лавров уже согласен на ядерное разоружение РФ в обмен на пластическую операцию по программе защиты свидетелей, на что ему намекнул Макрон. Разумеется, в обмен на дачу показаний Гаагскому трибуналу. Лавров может стать первым министром иностранных дел Расеи, который из нее сбежал. Если какие-то кремлевцы 17 ноября через навалистов обещали в Берлине на митинге вернуть Украине все земли по границе 1991 г., то ушлый Лавров понимает, ему тоже пора искать «окно» на запад. В РФ сейчас многие ищут «окна» в Европу и Америку.

Есть еще один персонаж, кроме Лаврова, на которого происходящее произвело сильное впечатление. Это Мадуро. Он сразу 18 ноября закричал, решение Байдена – это безумие и третья мировая война. Мадуро есть отчего волноваться. Ему безразлично, как будет идти мировая война в Старом Свете, но он правильно понял, что в Новом Свете за ним точно придут, и никакая РФ со своим ядерным оружием спасать его не будет. Прийти могут еще до 10 января, на которое Мадуро планирует свою инаугурацию и протесты. Редкий случай, когда все знают дату восстания. Партизанская война в Венесуэле технически тоже очень возможна, как это было доказано ранее в Колумбии и Перу.

Приближением Байдена к разрешению на измерение РФ поставлен не только вопрос, сколько потребуется АТАКАМС, на него уже силится ответить профессор Соловей, но и другой, что предпримут кремлевцы в случае крупного военного поражения от Украины.

Профессор уверял Латынину, что больше 200 АТАКМС Байден не даст, а этого мало для кардинального изменения ситуации на фронте. Барышня поддакивала профессору, но не верила. У профессора тоже что-то с процессором и грядущий транзит власти, о котором он долго и много говорил, уже явно все меньше радует его.

Ответ на второй вопрос очевиден – объявлять мобилизацию 300-400 тыс. расеянцев или просить у Кима Третьего 150-200 тыс. готовых солдат для экономии времени и остального. Есть и другие интересные вопросы.

Главный эффект от сближения Байдена с АТАКАМС – кремлевцев вплотную подвели к вопросу, чего им ждать от Трампа. Особенно после их порнофильма с карикатурой на его жену. Трамп может более радикально, чем Байден, подойти к теме, сколько и каких ракет надо для измерения РФ с предельной точностью.

Если учесть еще повреждение двух подводных кабелей, связывающих Скандинавию с материком, то складывается впечатление, кремлевцы очень стараются, чтобы Трамп или кто-то в ЕС ударил по РФ, так как сами они не решаются объявить войну НАТО. Похоже, РФ надоела даже кремлевцам, но они стесняются признаться в этом.

Сергей Климовский, «Фейсбук»

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