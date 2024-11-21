Почем продают машины в регионах, на которые не нужно платить транспортный налог
- 21.11.2024, 16:15
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Цена стартует от $400.
Транспортный налог в Беларуси не нужно платить на автомобили, выпущенные раньше 1991 года. А также на электрокары. Bar24 посмотрел, что из этого и почем продают в Барановичах.
На популярной площадке по продаже объявлений в Барановичах можно купить как старые подержанные авто. Так и электромобили. Но предложений немного.
Так, машин младше 1991 года в ороде продается чуть больше 50. Цены за авто на ходу стартуют от 400 и доходят до 40000 долларов в эквиваленте.
Много в продаже стоит советских машин. Особенно «Жигулей» и «Москвичей». Причем, по ценнику некоторые из них не уступают куда более свежим и современным машинам.
Так, к примеру, за отреставрированные «Жигули» 1975 года выпуска в Барановичах просят 7500 долларов. А за раритетную «Волгу» 1964 года – почти вдвое больше: 14000 долларов в эквиваленте.
В среднем цены на авто до 1991 года в Барановичах варьируются в районе 2000-4000 долларов.
Электрокарам не нужен транспортный налог
Один из самых дешевых электрокаров в продаже в Барановичах
Машин с электрическим двигателем в нашем городе продают всего около десятка. И стоят они заметно дороже. Цены на электрокары стартуют от 9500 и доходят до 40400 долларов в эквиваленте.
Самая дешевая Tesla, продающаяся по объявлениям в нашем городе
Большинство электрокаров в продаже в Барановичах – это Tesla. И самая дешевая такая машина стоит около 20000 долларов в эквиваленте.