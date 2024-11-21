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В Беларуси по оплате услуг ЖКХ ввели ужесточение

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  • 21.11.2024, 16:25
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В Беларуси по оплате услуг ЖКХ ввели ужесточение

Оно касается в том числе тех, кто выезжает за границу.

«Правительство» ввело ограничения по перерасчету платежей за некоторые жилищно-коммунальные услуги для тех, кто не живет в своем жилье больше десяти суток. Речь как о выезде за границу, так и о перемещении в пределах страны. «Зеркало» рассказало подробности.

Что и для кого меняется?

Сейчас белорусам, которые больше десяти суток не живут в квартире (в которой зарегистрированы — проще говоря, прописаны), могут перерассчитать плату за некоторые коммунальные услуги. Причем срок, за который возможно вернуть часть денег за отдельные ЖКУ, не прописан: хоть за один год, если человека столько не было в жилье, хоть пять лет. Но есть список причин, по которым могут сделать такой перерасчет.

Теперь же правительство установило, что пересмотр платежей возможен не более чем за три года.

Новшество заработает с 1 декабря этого года.

А за какие ЖКУ можно сделать перерасчет?

Речь о счетах за вывоз мусора, а также за холодную и горячую воду, канализацию, газ, если в жилье не установлены счетчики. А еще — за электроэнергию на работу лифта.

Что считается причиной для пересмотра платежей?

Список таких оснований весьма солидный. Среди причин — оздоровление или санаторно-курортное лечение, пребывание в медучреждениях, прохождение военной или альтернативной службы.

Также считается выезд на дачу, на учебу или в командировку.

Какие есть важные нюансы?

Для перерасчета надо предоставить документы, которые подтвердят, что человека не было в жилье. К примеру, при выезде на дачу надо будет предоставить справку из сельского, поселкового исполнительного комитета, садоводческого товарищества.

При этом на это дается семь календарных дней после возвращения в жилье.

Подождите, а эмигрировавшие могут обратиться за перерасчетом платежей за ЖКУ?

Могут, но если выехали меньше, чем на 30 дней и не попали в число «тунеядцев». Почему такой срок? Дело в том, что в 2022-м «иждивенцами» стали считать тех, кто находится за границей больше 30 дней. Даже если уехавший трудится или учится за рубежом. Но здесь есть исключение: это не касается тех, кто работает или проходит обучение в странах ЕАЭС — Армении, Казахстане, Кыргызстане, России.

На тех, кто выехал за границу больше, чем на 30 дней, не распространяется возможность перерасчета платежей за некоторые ЖКУ. Исключение — те, кто отправился за рубеж на лечение в стационаре.

Напомним, с 4 ноября 2023 года чиновники также ввели изменение, по которому могут задним числом взимать оплату за ЖКУ по полным тарифам с тех, кто уехал за границу. Власти могут сделать это в том случае, если выяснится, что человека включили в базу «тунеядцев» с опозданием, то есть были основания сделать это еще раньше.

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