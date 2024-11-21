ВСУ уничтожили колонну техники РФ в Харьковской области

ВСУ уничтожили колонну техники РФ в Харьковской области2
- 21.11.2024, 16:26
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Оккупанты пытались устроить штурм, но получили эффектный отпор.
Оккупанты устроили штурм в Харьковской области целой колонной с поддержкой пехоты. Но получили эффектный отпор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Третью штурмовую бригаду.
«Оккупанты не оставляют попыток прорываться, и на этот раз двинулись на позиции Третьей штурмовой колонной из трех ББМ», - говорится в сообщении.
По данным военных, после подрыва первой машины на минах, этот накат начал «сыпаться» как российская пехота из своих броневиков.
«Артиллерия сразу четырех подразделений бригады положила почти всю живую силу противника. Сбросами и FPV-дронами разбомбили остатки техники и оккупантов, которые уже отступали пешком», - констатировали в Третьей штурмовой.