В Могилевской области мужчина устроил погром на почте 8 21.11.2024, 16:37

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Одна посетительница погибла.

Сегодня утром в агрогородке Рясно Дрибинского района 39-летний мужчина устроил погром в местном почтовом отделении и напал на нескольких посетителей. О происшествии сообщили БелТА в УВД Могилевского облисполкома.

Неподалеку от места событий в свой выходной находился сотрудник Дрибинского РОВД. Он услышал крики из почтового отделения и вмешался. Милиционер смог выбить из рук нападавшего металлический прут, которым тот наносил удары посетительнице почты, и удерживал злоумышленника до прибытия коллег.

Одна из пострадавших, 71-летняя пенсионерка, скончалась от полученных травм на месте. Еще одна женщина была госпитализирована.

На данный момент мужчина задержан, ведется расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося.

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