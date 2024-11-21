Гойданутым единственная дорога
- Телеграм-канал «Соловьиный помет»
- 21.11.2024, 16:49
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Поддержка линии партии гораздо меньше, чем ее рисуют с экранов Геббельс-ТВ.
Искусство, музыка и фильмы, пропагандирующие и поддерживающие войну, перестали пользоваться большой популярностью.
Фильмы про войну проваливаются в прокате.
Концерты Шамана отменяются один за другим.
За сборником «Поэзия Z», который выпускает Симоньян, очереди не стоят.
Патриотичный концертный тур «Гойда» группы «Алиса» отменился, потому что на него никто не купил билеты.
Есть, конечно, классики, вроде Дениса Чернухина, чей талант неоспорим – «Словно»… и т.д.
Ну, вы знаете.
Но вообще ведь гойданутым единственная дорога – на свалку истории.
Люди могут иметь самые разные взгляды, но благодаря таким новостям становится ясно, что поддержка линии партии гораздо меньше, чем её рисуют с экранов Геббельс-ТВ.
Да, это не означает, что эти люди либеральны или настроены против войны.
Это говорит лишь о том, что если оставить их в покое, то без топлива пропаганды всё развалится.
Именно поэтому на эту пропагандистскую машину выделяют миллионы.
Телеграм-канал «Соловьиный помет»