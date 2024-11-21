В белорусской нефтепереработке сохраняются проблемы 21.11.2024, 17:09

В основном это касается «Нафтана»

Нефтепереработка в Беларуси, скорее всего, продолжает испытывать проблемы, которые сказываются и на производстве, и на объемах экспорта. В основном это касается «Нафтана». Об этом рассказал экономист Анатолий Харитончик.

— Если мы устраняем влияние сезонного фактора, то объем промышленного производства в октябре оставался вблизи сентябрьского уровня. Если мы обратимся к региональной динамике выпуска (продукции. — Прим.), так как данных по отраслям у нас, к сожалению, теперь в открытом доступе нет, то там мы можем увидеть значительную просадку в Витебской области (там находится нефтеперерабатывающий завод «Нафтан». — Прим.). Что, скорее всего, сигнализирует о снижении выпуска нефтепродуктов. В Гомельской — там находится Мозырский НПЗ — есть небольшой рост, но слабенький, который совсем не покрывает посадку в Витебской области), — говорит Анатолий Харитончик.

Такие показатели статистики, скорее всего, указывают на то, что проблемы в нефтепереработке сохраняются и в октябре сократился выпуск нефтепродуктов, отмечает экономист.

Вторым фактором, который на это указывает, аналитик называет ситуацию во внешней торговле.

— Экспорт товаров в сентябре снизился примерно на 0,15 млрд долларов к августу (с устранением сезонности), уменьшились поставки в страны вне СНГ. Думаю, что это отражает сохранившиеся проблемы в нефтепереработке. Думаю, что это не связано с калием, по крайней мере, в физических объемах, на это не указывает региональная динамика выпуска, — объясняет экономист.

Дело в том, что нефтепродукты и калийные удобрения занимают большую долю экспорта товаров из Беларуси. Поэтому проблемы в одной из этих отраслей влияют и на статистику по внешней торговле.

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