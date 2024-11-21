Bloomberg: Для удара по нефтяным доходам Кремля наступил идеальный момент 21.11.2024, 17:14

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Влияние на военную казну РФ будет гораздо более разрушительным.

Падение цен на нефть и надвигающийся период избыточного предложения могут создать идеальную возможность для ужесточения санкций в отношении российских поставок до такой степени, что они фактически начнут бить по карману Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечает нефтяной стратег Bloomberg Джулиан Ли, действующий механизм ограничения цен, который на самом деле не ограничил доходы Москвы от продажи нефти, был введен по настоянию администрации США, обеспокоенной тем, что фактическое сокращение российского экспорта приведет к резкому росту цен. Однако это уже не вызывает тех опасений, которые были два года назад, когда эта мера разрабатывалась.

Даже при геополитической напряженности на Ближнем Востоке, которая достигла наибольшего уровня за десятилетия, нефть марки Brent все еще колеблется ниже 75 долларов за баррель и опустилась ниже 70 долларов в сентябре. Это на четверть меньше, чем было, когда был разработан ценовой предел.

В публикации говорится, что санкции, наложенные на отдельные танкеры за нарушение ценового лимита, были умеренно успешными. Эти суда изначально простаивали месяцами после того, как их включили в списки США, Великобритании или Евросоюза.

Совсем недавно Москва начала возвращать их в строй. Их возвращение не имело последствий для тех, кто принимал суда в своих портах. «Возможно, пришло время это сделать», - пишет нефтяной стратег Bloomberg.

Теневой флот

В настоящее время санкции одной или нескольких из трех администраций распространяются на 90 нефтяных танкеров. Значительное увеличение этого числа (теневой флот, используемый для перевозки российской нефти, оценивается примерно в 600 судов) и введение реальных затрат на их использование сильно ударят по Москве, говорится в публикации.

Если бы индийские, китайские и турецкие нефтеперерабатывающие заводы удалось убедить прекратить или сократить импорт российской сырой нефти, перевозимой на судах теневого флота, экспорт нефти из Москвы неизбежно упал бы.

По данным Международного энергетического агентства, изъятие с рынка 1 млн баррелей российской сырой нефти в день на самом деле может лишь сбалансировать спрос и предложение в первой половине 2025 года.

«На слабом рынке влияние цен будет управляемым. Влияние на военную казну Кремля будет гораздо более разрушительным», - говорится в публикации.

Кроме того, имеется достаточно свободных производственных мощностей, которые могли бы компенсировать любую потерю российских баррелей.

Группа производителей нефти ОПЕК теоретически могла бы увеличить поставки более чем на 5 млн баррелей в день, если бы они этого захотели. Это почти вдвое больше российского экспорта сырой нефти по морю.

Отношения между Эр-Риядом и Москвой сейчас намного ближе, чем в марте 2020 года, когда Кремль отказался следовать линии Саудовской Аравии в вопросах политики добычи.

Тогда кратковременный период всеобщего производства был внезапно и драматично прерван обвалом на нефтяных рынках, вызванным пандемией COVID-19.

Сейчас далеко не ясно, выберет ли Эр-Рияд Вашингтон вместо Москвы, когда речь зайдет о нефтяной политике.

Шанс для Байдена

Уходящий президент США Джо Байден в последние дни продемонстрировал, что он готов усилить поддержку Украины перед своим уходом из Белого дома. Эффективные санкции, направленные против российского экспорта нефти, стали бы благом для Киева.

«Если Запад серьезно намерен нанести удар по нефтяным доходам президента Владимира Путина, то у него может не быть лучшей возможности сделать это за несколько недель до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа», - говорится в публикации.

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