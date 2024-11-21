В Беларуси зафиксирован новый рекордсменки
- 21.11.2024, 17:24
Он касается близнецов.
Девочки-близняшки Тамара и Лариса родились осенью 1925-го. В семье день рождения сестер отмечают 22 сентября, хотя в паспорте записана другая дата — 25 ноября: стандартная история для того периода. Зафиксировать рекорд долгожительниц решили внучки: именно они и обратились в Национальный реестр рекордов Беларуси, пишет «Онлайнер».
Живут Лариса Антоновна Байбус и Тамара Антоновна Калиновская в своем родном городе Волковыске. Лариса Антоновна всю жизнь проработала стоматологом, а Тамара Антоновна — бухгалтером на хлебозаводе. Как рассказала ее внучка Александра, бабушка до сих пор все важные вычисления делает на деревянных счетах.
На двоих у сестер 9 внуков и 10 правнуков.
— Обе бабушки в здравом уме и доброй памяти, бодры и веселы. Я прошерстила интернет и нашла бабушек-рекордсменок из Японии — им по 107 лет! Но мы рассчитываем этот рекорд побить, — улыбается Александра.
Кстати, узнали официальную дату рождения родные, только когда решили зафиксировать рекорд. Хотя по документам день рождения сестер наступит только в понедельник, большая семья уже отметила праздник в сентябре.
На вопрос «В чем секрет долголетия?» внучка уверенно отвечает: в здоровой пище, трудолюбии, доброте и любви. Ее бабушка Тамара до сих пор в сезон работает в огороде.
— Что касается питания, то главный секрет — всего должно быть в меру. Полностью отказывать себе в удовольствиях нельзя. Например, бабушкин любимый напиток — «Кока-кола». А главное фирменное блюдо — печеночный паштет. Она всегда его делает сама, пока никому не доверяет секретный рецепт.
Оптимистичное достижение внесено в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сами рекордсменки присутствовать на торжественном вручении не смогли, сертификат им передаст внучка Александра. Вручил его главный эксперт Национального реестра Книги рекордов Беларуси Кирилл Шимко.