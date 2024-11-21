В России так и не поняли Олеся Яхно

21.11.2024, 17:30

Как Кремль проиграл два украинских Майдана.

21 ноября Украина отмечает День достоинства и свободы - годовщину двух важнейших революций. Оранжевая революция началась 22 ноября 2004 года во время президентских выборов, на которых нечестным путем победил Виктор Янукович. Украинцы вышли на протесты против фальсификации. Евромайдан или Революция достоинства начался 21 ноября 2013 года. Причиной стал резкий отказ от евроинтеграции из-за пророссийского курса правительства. Десятки тысяч людей собрались на майдане Независимости, объявив бессрочную акцию протеста. Активисты требовали принятия евроинтеграционных законов или отставки правительства.

Сегодня хочется напомнить, как Россия все эти десятилетия с момента развала СССР всячески пыталась (еще до войны и логики разрушения) усиливать свое влияние на Украину.

Но при этом не занималась реальным изучением процессов. Зато все эти большие бюджеты различным пророссийским прихвостням шли исключительно на пропагандистский бред, по логике того, что хотели слышать непосредственно в Кремле.

То есть, системной политикой на постсоветском пространстве в России никто серьезно не занимался, делая ставку исключительно на силовой ресурс (войны и конфликты), экономический шантаж и пропагандистскую муть.

Поэтому в России так и не поняли, что Майданы в Украине - это не воля какой-то одной из групп и, тем более, никакое не внешнее вмешательство. Это привычная для украинской политической системы и украинского общества форма реагирования на перекосы, которые могут возникать в тот или иной момент нашей истории, это проявление гражданской позиции. Наконец, Майданы у нас (вспомним Революцию на граните) и досрочные выборы (президентские и парламентские) были еще с 90-х...

Но в России предпочитали упрощенную трактовку событий, в русле российской пропаганды о внешнем вмешательстве.

И как следствие: подход «создавать контролируемый хаос» не дал ожидаемого результата. Хаос в «хаосе» (в смысле отсутствия единого центра принятия решений, на который можно давить) невозможно контролировать. Устроить - можно, а контролировать (а значит - получить необходимый результат) - нет.

А то, что Россия начала против Украины войну, говорит еще и о том, что в Москве никто не занимается/не хочет заниматься изучением процессов и решением проблем внутри самой Российской Федерации. Ведь куда проще пугать общество внешним врагом, чем заниматься модернизацией собственной страны. Потому что модернизация невозможна без конкуренции и гражданского общества.

Олеся Яхно, УНИАН

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